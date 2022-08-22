Прокуроры из Латвии уже посетили Украину для проверки фактов о российских военных преступлениях

Прокуроры из Латвии уже несколько раз посещали Украину, чтобы проверить и подтвердить в ходе расследования факты военных преступлений, совершенных Россией. Об этом в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 сообщил генеральный прокурор Юрис Стуканс.

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На настоящий момент латвийские следователи выслушали более 50 показаний о возможных преступлениях россиян в Украине, и более чем по 20 делам предоставлена ​​информация, которая может быть использована в расследовании. Собирается информация, в том числе аудио- и видеозаписи. По словам Стуканса, в ряде случаев прокуроры уже выезжали в Украину для проверки фактов.

Среди расследуемых латвийскими правоохранителями преступлений убийства, преступления, совершенные российской армией против мирных жителей.

Как уже сообщалось, 15 марта Служба государственной безопасности начала уголовный процесс о военных преступлениях и предступлениях против мира и человечности, совершенных вооруженными силами России.