Пропаганда или гомофобия? Красный Крест: Дума Даугавпилса запретила мероприятие на тему ЛГБТ+

9 сентября молодежь латвийского Красного креста планировала провести мероприятие "Психическое здоровье и ЛГБТ+" в Даугавпилсском центре молодежных инициатив. Как сообщили порталу Delfi в Красном Кресте, утром назначенного дня им запретили проводить мероприятие в запланированном месте со ссылкой на распоряжение руководства города. Представитель Даугавпилсской Думы настаивает, что пользование помещениями не было согласовано письменно — виновные уточняются. Мэр Андрей Элксниньш сообщил, что не слышал про интерес к таким мероприятиям и заявил, что сам является сторонником традиционных ценностей, обозначенных в конституции.

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Участник даугавпилсского филиала молодежного Красного креста и организатор мероприятия Жанис Овчинко в рассказал Delfi, что информацию о пятничной встрече молодые люди пытались распространить через местные медиа, но текст не опубликовали. В среду организаторы решили развесить плакаты в школах, чтобы собрать участников. "Мы оставляли афиши у охранников, а школы сами решали, вывешивать или нет",— объяснил Овчинко.

Мероприятие планировалось провести в Центре молодежных инициатив. По словам Жаниса, старшая специалист по делам молодежи Гунда Пастаре подтвердила в переписке, что лекцию провести можно. В тот же день на сайте центра появилась новость о мероприятии, а вечером Жанису позвонили, чтобы уточнить, сколько понадобится стульев.

"А с утра мне звонит Хелена (председатель комитета даугавпилсского отделения Красного креста Хелена Солдатенока) и говорит, что нужно все отменять", — рассказал о развитии событий Овчинко. По его словам, школы также попросили снять плакаты мероприятия "из-за ЛГБТ+ пропаганды" — на изображениях есть сердечко цвета радуги.

Хелена Солдатенока рассказала Delfi, что с ней связалась глава Управления образования Даугавпилса Марина Исупова, которой в свою очередь звонил первый заместитель мэра Даугавпилса Алексей Васильев (Русский союз Латвии), и сказала, что в помещениях Центра мероприятие провести не получится.

"Я сама с (Васильевым) не говорила, но считаю, что никто в Латвии не имеет права запрещать большой общественной организации проводить образовательные мероприятия для молодежи о психическом здоровье, зависимостях и других проблемах, связанных со здоровьем", — рассуждает Солдатенока. Она добавила, что в итоге молодые люди перенесли мероприятие в помещения Красного креста, и "кто хотел, тот участвовал".

По словам Солдатеноки, с Алексеем Васильевым удалось поговорить только руководительнице молодежного Красного креста Латвии Санте Прикуле. Она узнала об отмене утром в день мероприятия и позвонила Васильеву, надеясь, что ей удастся понять причину и найти решение. Васильев ответил тремя словами: "Мероприятие категорически запрещено" и отказался объяснить, почему — сказал, что он находится за границей и до понедельника не может больше разговаривать.

В разговоре с Delfi Хелена Солдатенока подчеркнула, что мэр города Элксниньш ("Согласие") в принятии решения не участвовал, но отметила, что ему стоило бы постоять за демократию, свободу слова и образования. "Непонятно, с какой стати в Управлении образования сейчас должны объясняться. Я прогрессивный и демократичный человек и считаю, что если о какой-то проблеме не говорить, это не означает, что ее больше не будет".

Глава Управления образования Даугавпилса Марина Исупова в ответ на звонок Delfi не взялась комментировать запрет и попросила журналистов обратиться к Васильеву напрямую.

Несмотря на препятствия, организаторы в итоге провели намеченное мероприятие — семинар перенесли в помещение Даугавпилсского комитета Латвийского Красного Креста.

"Я понимал, что мы уже не сможем договориться насчет Молодежного центра, а Красный крест — мирная организация. Так что я просто предложил перенести мероприятие туда. Хотя, конечно, хотелось бы знать причину отказа. Я звонил в тот день Алексею Васильеву, так как мне передали, что он был ключевым человеком, но он не ответил", — рассказал Жанис Овчинко.

Лекция длилась три часа, в ней участвовали около 20 человек — как молодежь, так и взрослые. Во время мероприятия лектор Виктория Ткаченко поделилась с участниками данными своего исследования о русскоязычной молодежи ЛГБТ+ в Латвии, а психолог Артурс Заремба рассказал о психическом здоровье и сексуальности.

Задать вопросы Алексею Васильеву порталу Delfi не удалось и во вторник — на регулярной пресс-конференции руководства Даугавпилса вице-мэр не появился.

Ответить по сути взялся представитель Даугавпилсской думы Руслан Головань. Он подтвердил, что Красный крест "заявил такое мероприятие и назначенным местом был Молодежный центр инициатив". Но в последний момент мероприятие отменили, потому что не было должного согласования в письменной форме, как того требует закон. К тому же на сегодня Управление образования не разработало и не подало в Думу порядок подтверждения того, как происходит использование этих помещений. В итоге ответственные сотрудники Управления мероприятие попросту отменили. По словам Голованя, у руководителя Управления запрошены официальные разъяснения, почему не разработан этот порядок.

Пояснение на тему того, что в школах не стали развешивать информационные плакаты, дал мэр Даугавписла Андрейс Элксниньш: "Я думаю, что мы не будем комментировать различные предположения из области фантастики. Мы уже призвали разработать порядок и действовать согласно ему". Кроме того, он отметил, что некорректно приравнивать объединения (biedrības) к молодежным организациям, а также сравнивать мероприятия, организованные молодежью, с мероприятиями, организованными третьими сторонами.

Элксниньш уточнил, что "про интерес к подобным мероприятиям ничего не слышал", а сам является "сторонником традиционных ценностей, определенных в преамбуле конституции Латвии".

По сведениям Жаниса Овчинко, лекция стала первым мероприятием для ЛГБТ+ сообщества в Даугавпилсе: "Молодежь интересуется темами здоровья, сексуальности и идентичности, а для этого важно создавать безопасную среду".

Цель проекта Красного креста Es izvēlos dzīvi — повысить осведомленность о психическом здоровье среди молодежи Даугавпилса 15-30 лет. В рамках проекта запланировано семь мероприятий о психическом здоровье для молодежи — в том числе лекции про тревожность и депрессию, зависимость от социальных сетей, насилие, а также лекция для ЛГБТ+ молодежи. Бюджет проекта — 6888 евро, проект финансируется при поддержке программы Европейской комиссии "Европейский корпус солидарности".