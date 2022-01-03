Пропал интернет и ТВ? В Риге начинают ликвидировать незаконные сети электронной связи в жилых домах

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) с понедельника, 3 января, начнет ликвидацию незаконных и неактивных сетей электронной связи в жилых домах, сообщили агентству LETA в компании.

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В связи с этим, как отметили в RNP, части жильцов, возможно, придется столкнуться с неприятной ситуацией, так как они до сих пор пользовались нелегально установленными сетями.

В прошлом году RNP неоднократно пыталось договориться с владельцами электронных средств связи об упорядочивании расположенной в жилых домах инфраструктуры, но соглашения достичь не удалось.

Также было получено предупреждение от Государственной пожарно-спасательной службы о необходимости демонтировать несоответствующую кабельную инфраструктуру в жилых домах.

Чтобы навести порядок в обслуживаемой жилой недвижимости, предотвратить пожароопасность и возможность административных штрафов, RNP с сегодняшнего дня планирует провести ликвидацию нелегальных и неактивных электронных сетей. Целью является повышение уровня безопасности в многоквартирных домах, которые обслуживает RNP, поэтому будут обследоваться подъезды, чердаки и крыши.

Как указывает RNP, часто сети электронной связи размещаются не в соответствии с правилами Кабинета министров, например, в вентиляционных шахтах и дымоходах.

RNP обратилось к Латвийской интернет-ассоциации с просьбой информировать всех поставщиков услуг электронной связи о действиях, которые будут начаты сегодня. Любые сети электронной связи должны быть маркированы, а при переносе нелегальных и установленных несоответствующим образом сетей об этом должно быть информировано RNP. В тех случаях, когда это не будет сделано, сети будут демонтированы.

RNP является крупнейшим в Латвии предприятием по обслуживанию жилых домов. Компания обслуживает около 4000 домов, в которых проживает почти 160 000 собственников квартир.