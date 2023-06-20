Пропавшая в Роговке Юстине найдена убитой; задержаны двое

Пропавшая без вести семилетняя Юстине Рейникова спустя полутора месяцев поисков найдена мертвой. На трупе ребенка найдены явные телесные повреждения, сообщает Государственная полиция.
Тело девочки было найдено похороненным в подвале заброшенного дома, посреди леса в нескольких десятках километров от ее места проживания.
В ночь на 20 июня по подозрению в совершении предполагаемого преступления были задержаны два человека. В настоящее время оба заключены под стражу. В ближайшие дни будет принято решение о применении по отношению к задержанным меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается. От более подробных комментариев представители Госполиции воздерживаются.
Как ранее сообщалось, 5 мая в Роговке, Наутренской волости Резекненского края, пропала без вести семилетняя девочка — Юстине Рейникова.
Около 19 часов в тот день девочка вышла из дома и не вернулась. С момента исчезновения Юстины были проведены масштабные и всесторонние поиски с привлечением как волонтеров, так и других служб.
Латвийское телевидение также сообщало, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми переехали в Роговку около полугода назад. Поскольку у девочки проблемы со здоровьем, она не училась в местной школе. Биологическая мать девочки проживает за границей.