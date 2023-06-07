Прорыв Каховской ГЭС: Латвия выделит Украине 200 000 евро на ликвидацию последствий катастрофы

Учитывая, что Каховская ГЭС в Херсонской области Украины была разрушена в результате совершенного Россией акта терроризма, Министерство иностранных дел (МИД) готовит проект о выделении Украине 200 000 евро на ликвидацию последствий наводнения, сообщил в социальной сети Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Ārlietu ministrija gatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par 200000 eiro piešķiršanu Ukrainai, lai palīdzētu novērst Krievijas veiktā terorakta- Kahovkas HES aizsprosta uzspridzināšanas, sekas — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 7, 2023

Как сообщалось ранее, по данным украинской разведки, российские оккупационные войска во вторник, 6 июня, в 2.50 взорвали плотину Каховской ГЭС. Согласно предварительной информации, подрыв плотины осуществила 205-я мотострелковая бригада российской армии.

Около 1300 человек уже эвакуированы из подконтрольной Украине части Херсонской области.