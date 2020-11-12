Просьба о пропуске за 250 евро, гей-шутки и параллельный мир. Что депутат Рижской думы рассказал о министре Пуце

Уходящая неделя выдалась для министра защиты окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце не самой лучшей: депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", сейчас не стесняется раскрывать нелицеприятные вещи, связанные как с этой политической организацией, так и с Пуце лично. В итоге одной из тем, рассказанных Мичеревскисом, уже заинтересовалось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Портал Delfi подытожил детали этой политической истории.

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Начало "публичной стирке белья" было положено на прошлой неделе, когда Марис Мичеревскис, один из членов правления "Для развития Латвии", решил покинуть ряды этой партии и продолжить работу в Рижской думе в качестве независимого депутата. Свой поступок он обосновал тем, что неприемлемы закулисные торги лидеров "Для развития Латвии", которые защищают "неудачно работающего" министра здравоохранения — Илзе Винькеле.

Что рассказал Мичеревскис



Стоит отметить, что Мичеревскис не новичок в латвийской политике — он занимал пост в правлении "Для развития Латвии" (Latvijas attīstībai, далее в тексте — LA) с 2016 года, и за это время дважды избирался в Рижскую думу. Помимо этого, он работал у своего сопартийца, министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце советником по вопросам коммуникации. Однако уже на следующий день после ухода из рядов LA Мичеревскис был смещен с должности советника.

"Ответный удар" он нанес в этот вторник, 10 ноября, когда в передаче Латвийского телевидения "Один на один" рассказал, что уже на следующий день после выборов в Рижскую думу Пуце обратился к нему с настоятельной просьбой достать пропуск депутата Рижской думы на автостоянку. Общение шло в мессенджере Whatsapp, и Мичеревскис по итогам передачи выложил в соцсетях скриншот, доказывающий его слова.

"Слушай, у тебя будет одно задание от меня в Рижской думе лично! Ты должен будешь все же взять пропуск Rīgas satiksme для авто", — пишет Пуце.

Мичеревскис поинтересовался у министра, необходим ли пропуск для него, и тот ответил утвердительно. При этом не стеснялся добавить, что какое-то время пользовался пропуском товарища по партии, депутата думы Андриса Бачкурса, а затем пропуском, который ему дали представители временной администрации Рижской думы.

Пропуск каждый месяц обходится в 250 евро



Пропуск, о котором говорил Пуце — это разрешение на бесплатную парковку по всей Риге, которое Рижская дума покупает у муниципального перевозчика Rīgas satiksme. Как выяснила газета Latvijas avīze, за каждый такой пропуск RS ежемесячно получает от столичного управления 250 евро. На данный момент мэрия купила 49 пропусков, причем на карточке не указывается, на имя какого именно депутата РД она выписана. Это теоретически дает возможность пользоваться пропуском любому человеку, в руки которго она попадает. Нет и возможности задать конкретному политику вопрос, например, что его машина делает в выходные дни на стоянке в Старой Риге.



Историей заинтересовались премьер и KNAB



Премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") отреагировал на ситуацию с заявлением Мичеревскиса, написав в Twitter, что "необходимо внести ясность" в вопрос о том, пользовались ли Пуце или его родственники пропуском в обход установленного порядка. "Ожидаю, что KNAB это проверит и сообщит результаты обществу", — подчеркнул Кариньш.

Антикоррупционное бюро, в свою очередь, уже сообщило, что в рамках своей компетенции проверит прозвучавшую информацию о том, что Пуце мог незаконно пользоваться пропуском.

"Пуце смеялся, не гей ли Павлютс"



Однако история с пропуском — не единственный нелестный отзыв Мичеревскиса о Пуце. Бывший член правления LA не стесняется в выражениях и описывает министра как весьма неприятную личность. В частности, представителей партии "Прогресивные" Пуце называл "просто дурачками" (pajoliņi), приводит откровения Мичеревскиса журнал Ir.

В свою очередь, по отношению к "Новому Единству" Пуце испытывал "столь большую ревность, что дни напролет только и думал, как Вилниса Кирсиса дураком выставить", уверяет Мичеревскис. А про лидера "Развитие/За!" Даниэля Павлютса министр, "смеясь, рассказывал, что тот ему уже давно кажется странным, уж не гей ли — почти приставал!".

"Это действительно параллельный мир, отказавшись от которого, я в чудесной ситуации — наконец-то у меня свободны руки и не приходится слушать, какой баскетбольный клуб мне нужно поддерживать", — признался Ir Мичеревскис.

Просьба о пропуске — якобы шутка



Сам Пуце не отрицает факт переписки, но заявил, что это "явная шутка". Министр пояснил, что его общение с Мичеревскисом и лично, и в Whatsapp в основном носило шутливый характер ("шутки да подколы"), и он уверен, что Мичеревскис так это и воспринимал.

Пуце отрицает, что после того, как перестал быть депутатом думы, когда-либо пытался получить пропуск. "На шутку очевидно указывает то, что я написал, что как бы пользуюсь какими-то пропусками. Но я не пользуюсь", — пытается оправдаться в Twitter политик. Насколько его слова соответствуют действительности, будет разбираться KNAB.