Просьба политика "Согласия" проверить дорогие часы Бурова: KNAB не нашел нарушений

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) завершило проверку информации по заявлению политика "Согласия" Гунтера Гринвалдса, который задался вопросом, не должен ли был бывший мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге") декларировать свои часы, которые стоят несколько тысяч евро.

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По подсчетам Гринвалдса, эти часы могут стоить от 8500 до 25 000 евро, но ни в одной декларации о доходах такую покупку или подарок Буров не указывал. Между тем, как сообщает LETA, Бюро пришло к выводу, что закон Буров не нарушал и оснований для начала уголовного процесса нет.

По словам Бурова, часы ему подарили более 10 лет назад, и он их носил все это время. Он уверен, что часы заинтересовали Гринвалдса за месяц перед прошедшими выборами в Рижскую думу, в которых оба политика участвовали. Буров также напомнил, что, будучи мэром, он снял Гринвалдса с должности члена правления Rīgas Centrāltirgus, а на его место в Бюро по развитию туризма поставил Эву Юхневич.