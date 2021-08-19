Прощание с э-талоном. Rīgas satiksme скоро приступит к разработке новой билетной системы
Foto: LETA

На следующей неделе начнется исследование рынка для разработки новой системы билетов для проезда в общественном транспорте столицы. Об этом сегодня сообщил руководитель предариятия Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

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Исследование продлится 45 дней. По итогам исследования рынка будет разработана закупочная процедура и объявлена сама закупка.

Иннуса надеется, что во второй половине 2022 года закупка будет завершена и предприятие сможет заключить договор о разработке билетной системы.

Разработчику системы будет дано задание создать такую платформу, которая позволит обеспечить плавный переход от старой системы э-талона, не создавая стресс для пассажиров. Какое-то время должна быть возможность одновременного использования и новой, и старой систем.

Член правления Rīgas satiksme Гинтс Зелтиньш проиформировал, что в отличие от нынешней системы э-талона, которая предлагает только способ оплаты, новая система позволит и рассчитаться за поездку, и планировать маршруты и иные ресурсы.

У пассажиров появится свобода выбора идентификации: это можно будет сделать с помощью eID-карты, банковской карты, QR-кода, приложения в мобильном телефоне и так далее.

Предусматривается, что новая система билетов и оплаты услуг позволит планировать поездки, приобретать билеты, осуществлять управление услугами в телефоне и компьютере и так далее.

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") заверил, что разработка новой системы не приведет к изменениям цены проезда и политики льгот. Все льготы на проезд в общественном транспорте Риги будут сохранены.

В будущем, по словам Кирсиса, будет необходимо полностью отказаться от услуг предприятия Rīgas karte и принять решение о его ликвидации.

Ни представители Rīgas satiksme, ни Кирсис не назвали сумму, которая потребуется на создание новой билетной системы. Однако вице-мэр Риги отметил, что разработка и содержание новой системы будет дешевле нынешней. В первой половине этого года на содержание нынешней системы израсходованы примерно 4,5 млн евро, а договор, заключенный Рижской думой прежнего созыва, предусматривал траты в размере более 20 млн евро в год.

Если создание системы потребует финансовых инъекций от Рижской думы, то Rīgas satiksme средства получит.

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Rīgas karte Rīgas satiksme Вилнис Кирсис
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