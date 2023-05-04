Прошло 33 года со Дня восстановления независимости Латвии
Foto: No LNVM krājuma

Сегодня отмечается 33-я годовщина провозглашения Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.

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4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного Совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики".

4 мая 1990 года тысячи людей весь день простояли перед зданием парламента, следя за тем, как принимается историческое решение. Депутатов, вышедших на митинг набережную Даугаву после голосования о восстановлении независимости Латвии, встречали цветами и бурными возгласами. Коммунисты и интерфронтовцы, отказавшиеся участвовать в голосовании, вышли из здания парламента через черный ход.

4 мая 1990 года Председатель Верховного Совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву послание о том, что в Латвийской Республике начинается переходный период для "фактического" восстановления государственной власти. . Такое послание было направлено и правительствам стран мира, народам и демократическим движениям СССР.

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