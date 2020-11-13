Проспал анализ на Covid-19, но получил положительный результат: в Twitter распространяется фейк
Foto: LETA

После обеда в пятницу в социальных сетях начала распространяться информация о человеке, который не пришел сдавать анализ на коронавирус, потому что проспал — но получил положительный результат теста. Представитель Centrālā laboratorija Лига Рибкинска сообщила порталу Delfi, что это фейк.

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Лаборатория выяснила личность человека, чьи результаты анализа якобы присутствуют на скриншоте, и этот человек действительно сдавал тест — но результат был отрицательный. Кроме того, Centrālā laboratorija не пишет в листке с результатами "позитивный" или "негативный" — а "обнаружен" или "не обнаружен" (аtklāts или nav atklāts). Кроме того, детальная информация о человеке — адрес, телефон и т. д. — запрашивается после текста, а не до него.

Запись со скриншотом разметил журналист RīgaTV24 Айвис Цериньш. По его словам, он разместил эту информацию после разговора с матерью Эмилса, который якобы проспал анализ, но получил его результат. Журналист признал свою ошибку и принес извинения.

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