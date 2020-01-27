Пространство под эстакадой Rail Baltica у Центрального вокзала отдадут общественному транспорту

Во время строительства Rail Baltica планируется снести насыпь у Центрального вокзала и построить эстакаду. Между улицей Элизабетес и Тимотея появится свободное пространство, которое Министерство сообщения хочет отдать общественному транспорту, сообщает агентство LETA.

Старший юрист Минсообщения Карлис Энгелис отметил, что под эстакадой Rail Baltica освободятся примерно 16 000 квадратных метров. Консультативный совет по устойчивому развитию поддержал предложение отдать освободившееся пространство общественному транспорту.

Председатель правления Дирекции автотранспорта Кристианс Годиньш указал, что разместив региональный и городской транспорт под эстакадой, можно снизить нагрузку на центр Риги.

Помимо прочего, появится новое пространство под эстакадой Рижского автовокзала в три метра шириной и 260 метров длинной. Автовокзал заявил, что готов оказывать свои услуги на этой территории.

В свою очередь, после сноса торгового центра "Титаник" на его месте может появиться общественное пространство. С таким предложением выступила Рижская дума и совет его поддержал. В целом у Рижской думы есть два варианта, как развивать окрестности Центрального вокзала. Оптимальная программа обойдется в 110 млн евро, а максимальная программа в 180 млн евро.