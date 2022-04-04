Просят выделить полмиллиона евро на создание латвийского кабельного канала на русском языке

Правительству следовало бы поддержать выделение около полумиллиона евро на создание нового кабельного телевизионного канала на русском языке, как на этом настаивает Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP), в целях укрепления информационного пространства Латвии, считает председатель подкомиссии Сейма по медийной политике Вита Анда Терауда (АР!).

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На вопрос, что нужно сделать для укрепления информационно пространства и должна ли информация предоставляться на русском языке, политик указала, что общественные СМИ должны продолжать предлагать контент на русском языке.

До сих пор телеканал LTV7, доступный в линейном вещании, никогда не отличался высокой эффективностью, так как предлагает лишь несколько отдельных программ из всего контента канала на русском языке, отметил Терауда. Именно поэтому создана мультимедийная платформа для контента нацменьшинств, однако она может достигать лишь тех людей, которые пользуются Интернетом достаточно регулярно, отметил депутат.

В этой ситуации более эффективным решением было бы объединение контента мультимедийной платформы с другим контентом для трансляции на новом канале кабельного телевидения, пояснил председатель подкомиссии.

Предложение SEPLP предусматривает использование не только уже имеющегося на мультимедийной платформе информационного контента, но и развлекательного контента, полученного от других поставщиков, который не будет содержать кремлевскую пропаганду и будет соответствовать европейским ценностям, пояснила Терауда.

Также часть контента можно было бы переводить с латышского языка, но сложно согласиться с идеей о том, что не нужно заниматься производством изначально русскоязычного содержания, ориентированного на русскоязычную аудиторию, подчеркнула политик.

Как уже сообщалось, SEPLP выступил с предложением о создании нового кабельного канала на русском языке, сообщил министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

Как пояснила агентству LETA советница министра Инга Васильева, на первом заседании коалиционного Комитета по развитию оперативных решений по усилению безопасности информационного пространства были изложены актуальные предложения.

Пунтулис подчеркнул, что обсуждения в Комитете по развитию были интенсивными, была проявлена твердая решимость достичь единогласного результата к установленному сроку — 11 апреля.

"Взгляды на то, как этого добиться, разные, а иногда и различные. Позиции различаются у Национального совета по электронным масс-медиа (NEPLP) и SEPLP, у коалиционных партнеров. Аналогично они требуют и разных финансовых вложений. Мне бы хотелост отдельно отметить информационное пространство Латгале", — сказал министр.

Вопрос укрепления информационного пространства актуализировался после военного вторжения России в Украину.