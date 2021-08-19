Протест против "обязательной" вакцинации: начаты уголовные процессы

Государственная полиция начала уголовные процессы по итогам вчерашнего пикета "против обязательной вакцинации" — один за нападение на стражей порядка, другой за разбитое стекло в полицейской машине. Об этом сообщил "Утренней панораме" Латвийского телевидения начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

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Заместитель начальника Госполициии Андрис Зеллис в интервью Латвийского радио проинформировал, по подсчетам полиции, в мероприятии приняли участие более 3 500 человек, и в целом оно прошло спокойно. В интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения начальник Госполиции Армандс Рукс назвал другую цифру — 4000 участников. По мнению многих наблюдателей, вчера вечером в центре Риги в акции протеста, возможно, собрали больше участников.

По словам Рукса, один уголовный процесс начат в отношении пяти человек, совершивших нападение на сотрудника Муниципальной полиции, второй процесс — за разбитое стекло в полицейской машине.

Андрис Зеллис, в свою очередь, отметил, что полиция констатировала и несколько мелких нарушений, совершенных людьми в алкогольном опьянении.

В ближайшее время Госполиция оценит, каких лиц следует призвать к ответственности. Зеллис проинформировал, что в основном будут оцениваться нарушения, связанные с несоблюдением мероприятий эпидемиологической безопасности. Еще до акции протеста Госполиции Армандс Рукс напомним, что штраф за нарушение может достигать 2000 евро.

Вчерашнее мероприятие было согласовано с Рижской думой. Однако, по словам Рукса, в нынешней эпидемиологической ситуации на публичных мероприятиях не должны собираться более 50 человек.

"Нашей задачей было не допустить провокации и беспорядки, с которыми мы сталкивались", — добавил Зеллис.