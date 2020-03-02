Протестуя против региональной реформы, в Ригу направится вереница тяжелой техники

Ряд самоуправлений планируют в четверг, 5 марта, направить в Ригу вереницу тяжелой техники, протестуя против административно-территориальной реформы, сообщает агентство LETA.

Об этом агентству сообщила Латвийская зеленая партия (ЛЗП). Партия считает, что консультации с самоуправлениями во время рассмотрения реформы в Сейме были "фикцией".

Сегодня в Икшкеле пройдет встреча представителей самоуправлений, на которой обсудят грядущую акцию протеста. В том числе то, как много единиц тяжелой техники готовы предоставить предприниматели и по каким дорогам машины отправятся в Ригу.

На данный момент акцию протеста поддержали в Кандаве, Икшкеле, Царникаве, Алое, Елгаве, Салацгриве, Алсунге, Вентспилсе, Тукумсе, Сале, Энгуре и Инчукалнсе.

Ранее комиссия Сейма по административно-территориальной реформе поддержала большинство предложений Министерства охраны среды и регионального развития. Согласно проекту, в 2021 году в Латвии должно быть 39 самоуправлений вместо нынешних 119.