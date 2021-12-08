Против Covid-19 полностью вакцинировано уже 75% совершеннолетнего населения Латвии

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), на данный момент основной курс вакцинации от Covid-19 прошли уже 75% совершеннолетних жителей Латвии.

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После резкого роста темпов вакцинации во второй половине октября, когда для представителей ряда профессий была определена обязательная вакцинация, в конце ноября - начале декабря доля вакцинированного населения увеличивалась уже значительно медленнее из-за значительного снижения интереса к первичной вакцинации.

За прошедшие сутки первую прививку в Латвии получили 1005 человек, вторую - 2795 человек, а 371 человек был вакцинирован препаратом Janssen. Между тем сохраняется устойчивый интерес к ревакцинации: вчера бустерной вакциной привились еще 6100 человек. Всего в понедельник вакцинировано 10 366 человек.

На сегодняшний день от Covid-19 привиты 1,286 млн человек, в том числе 1,215 млн прошли полный курс вакцинации, а 110 031 человек получил бустерную дозу.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), на начало июля 2021 года в Латвии проживало 1,882 млн человек, то есть первую вакцину от Covid-19 или однократную вакцину Johnson&Johnson получили не менее 68,35% населения Латвии, а завершили процесс вакцинации 64,58% населения, из которых 9,052% получили бустерную дозу.

При этом процесс вакцинации завершили 75,23% населения Латвии старше 18 лет и 74,99% населения старше 12 лет.

По данным НСЗ, вчера вакцину от Covid-19 получили не менее 10 366 человек, в том числе 1005 человек привились первой дозой, 2795 человек получили вторую дозу, 6100 человека - третью дозу, а 371 человек был вакцинирован Johnson&Johnson.