Против Covid-19 вакцинирован 71% населения Латвии
Foto: F64

На данный момент против Covid-19 вакцинирован 71% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ) и Центрального статистического управления (ЦСУ).

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По данным ЦСУ, на начало июля 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 жителей. Из них хотя бы одну прививку против коронавируса сделали 71,22%. Завершили курс вакцинации 68,75% жителей, из них 37,11% человек получили также бустерную вакцину.

При пересчете на все население ревакцинированы 25,51% жителей страны.

На прошлой неделе в Латвии прививку от коронавируса делал в среднем 2671 человек в день. Темпы вакцинации продолжают снижаться.

В воскресенье против Covid-19 было вакцинировано 265 человек, из них лишь семь человек - первой дозой, 28 получили вторую прививку, в том числе двое вакцинированы вакциной Janssen (Johnson&Johnson), когда достаточно одной инъекции для завершения основного курса.

Бустерную вакцину вчера получили 230 человек.

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