Против Гобземса возбуждено дело об этическом нарушении из-за сравнения ограничений с Холокостом

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям возбудила против депутата Алдиса Гобземса дело об этическом нарушении в связи с его высказываниями в соцсетях, где политик приравнивал невакцинированных жителей к жертвам Холокоста и призывал их носить желтые шестиконечные звезды на одежде, передает LETA.

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Инициатором дела была депутат Криста Баумане (Развитие/За!), ее поддержали депутаты Арвилс Ашераденс (Новое Единство), Юрис Юрашс (НКП), Улдис Аугулис (СЗК) и Инесе Войка (Развитие/За!).

Баумане во время заседания отметила, что 4 июля в Латвии поминают жертв еврейского геноцида времен Второй мировой войны. В этот день нацисты и их сторонники сожгли Большую хоральную синагогу в Риге вместе с находящимися там людьми. Депутат подчеркнула, что ношение желтой звезды для евреев фактически значило смертный приговор. По мнению Баумане, Гобземс поступил цинично, используя этот символ в попытке привлечь внимание.

Гобземс свою речь начал с вопроса, являются ли авторы заявления евреями. Он заявил, что не станет извиняться перед Баумане, так как она не является еврейкой, а также, что "латыши всегда хотят казаться самыми большими евреями, американцами, немцами или белорусами". Кроме того, депутат сообщил, что встречался c представителем еврейской общины Аркадием Сухаренко и они разошлись друзьями. Он призвал коллег "не изображать больших евреев", добавив, что ему не известно, чтобы кто-то из подписавших заявление был уполномочен говорить от имени евреев. Политик уверен, что евреи сами могут за себя постоять.

Депутат Илмарс Дуритис (Развитие/За!) ответил Гобземсу, что для депутата неэтично приравнивать вакцинацию Холокосту, а также, что он категорически не согласен с тем, что латыши должны выступать за свои права, "не вмешиваясь в то, что Гобземс говорит о других народностях". Дуритис считает, что Сейм не должен молчать, когда обесценивается группа людей или какое-то событие.

За возбуждение дела о нарушении этики проголосовали шесть депутатов — Алдис Адамович (Новое Единство), Айнарс Латковскис (Новое Единство), Андрис Скриде (Развитие/За!), Дуритис, Нормундс Жунна (НКП) и Линда Медне (НКП). Против проголосовала Иева Крапане (ЗЧЛ), а депутат Янис Вуцанс (СЗК) воздержался, так как Гобземс заявил, что встречался с еврейской общиной.