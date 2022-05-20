"Против наследия СССР": в Риге пройдет массовое шествие, закроют Каменный мост

В пятницу в 18.00 от площади у памятника Свободы и далее по маршруту — ул. Калькю — Каменный мост — бульвар Узварас — ул. Слокас — парк Победы — пройдет шествие "За освобождение от советского наследия". В акции могут принять участие 5000 человек. Требования организаторов шествия уже не ограничиваются сносом памятника в парке Победы: они настаивают, что подобные мемориальные сооружения должны быть снесены по всей стране, а нелояльных граждан нужно лишать гражданства, выдворять из страны и запрещать им куда-либо баллотироваться.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что требуют организаторы и участники

Решение провести шествие "За освобождение от советского наследия" является фактически реакцией на события у памятника в Пардаугаве 9 и 10 мая. Один из организаторов шествия — музыкант Ралфс Эйландс — объявил о мероприятии 11 мая.

Главное требование участников шествия — снести памятник в Пардаугаве. Политические решения о демонтаже монумента уже приняты. 12 мая Сейм отменил в одностороннем порядке действие 13-й статьи российско-латвийского договора, обязывавшего официальную Ригу заботиться о мемориальных сооружениях, в том числе, о памятнике в Пардаугаве. А 13 мая Рижская дума проголосовала за решение о сносе памятника. Сроки демонтажа зависят от того, насколько быстро будет разработан строительный проект, проведены конкурсы на право исполнения снести монумент.

За неделю список политических требований, выдвигаемых организаторами шестия расширился. Теперь они выступают за:

идентификацию и демонтаж всех памятников советского времени — "монументов и памятных знаков российской оккупационной власти";

смену на всей территории Латвии названия улиц, площадей и скверов, носящих имена, связанные с советскими функционерами;

принятие закона о выдворении из Латвии нелояльных государству лиц и лишении их гражданства;

принятие закона, запрещающего выдвижение кандидатур на государственных, муниципальных выборах и выборах в Европарламент людям, которые поддерживают российскую военную агрессию в Украине.



Утром, 20 мая, на платформе общественных инициатив Manabalss.lv организаторы шествия уже начали сбор подписей за запрет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях "прокремлевски настроенным людям".



Кто организует мероприятие?



На странице организаторов мероприятия в Facebook нет известных политиков.

Среди организаторов — 28-летний певец и телеведущий Ралфс Эйландс, который в юные годы, в 2013 году, стал победителем латвийского отборочного тура Евровидения (стартовал во втором полуфинале, но до финала не дошел). У Эйландса есть связи в коридорах власти: на прошлой неделе он был свидетелем на бракосочетании министра окружающей среды и регионального развития Артура Томса Плешса (Attīstībai/Par!). Среди активистов и общество Gingercat, также принадлежащее к миру музыки и культуры, а также актер и режиссер Интарс Решетинс.

Один из организаторов — автогонщик Рейнис Познякс: он один из активистов волонтерского движения, на пожертвованные средства покупал и отправлял автомобили в Украину. В списке организаторов представители не только мира культуры, но и бизнеса — президент Auto Asociācija Андрис Кулбергс и предприниматель Гиртс Калниньш, который уже выступал инициатором проведения в Даугавпилсе шествия "Латвия поддерживает Украину". Среди организаторов также числятся Зане Лейне, Инга Якобсоне и Eva.

Из действующих политиков активно агитирует участвовать в шествии депутат Сейма от Национального объединения Янис Иесалниекс.

⚠️Aicinu visus, neskatoties uz uzskatu atšķirībām citos jautājumos, rīt pievienoties tūkstošiem Latvijas patriotu gājienā "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma".

Tiekamies 18:00 pie Brīvības pieminekļa un dodamies līdz Okupeklim Pārdaugāvā ar prasību to nekavējoties nojaukt! pic.twitter.com/Y20gGdlwTo — Jānis Iesalnieks 🇱🇻 #StandWithUkraine 🇺🇦 (@JanisIesalnieks) May 19, 2022

Как будет обеспечиваться общественный порядок?



В латвийском обществе возросла межэтническая напряженность, поэтому нельзя полностью исключить риски провокаций во время массовых мероприятий, считают в Службе государственной безопасности (СГБ). В то же время СГБ не обнаружила оснований для запрета шествия "За освобождение от советского наследия", подчеркнув, что акция — понятная реакция гражданского общества на военные преступления России против Украины, а также на действия сторонников Кремля у монумента в Пардаугаве.

Государственная полиция заявила, что готова обеспечивать общественный порядок во время шествия и подчеркнула, что никакой толерантности по отношению к тем, кто прославляет военную агрессию, не будет. "В Латвии нет места подобным выходкам и они не будут допущены", — подчеркивается в сообщении полиции. Использование символики тоталитарных режимов в публичном месте запрещено.

Полиция отмечает, что запрещено собираться и приближаться к "объекту в парке Победы" ближе, чем на 200 метров (это требование 8-й статьи Закона "О собраниях, пикетах и шествиях"). Это фактически означает, что шествие может завершиться собранием в части парка по другую от памятника сторону парка — там, где высажены сакуры. Напомним, что сам монумент после событий 10 мая был огорожен до конца лета.

Полиция призвала не совершать нарушения, в том числе хулиганские выходки по отношению как к людям, так и к инфраструктуре.

За противозаконные действия, прославление войны и агрессии, хулиганские поступки грозит как административная, так и уголовная ответственность. В свою очередь, за оправдание геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и оправдание военных преступлений, разжигание национальной, этнической или расовой розни — предусмотрена уголовная ответственность, еще раз напомнила полиция.

К обеспечению безопасности и общественного порядка стянуты дополнительные силы. Полиция работает по ранее разработанному с учреждениями безопасности плану.

Ограничения движения



Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией по маршруту памятник Свободы ул. Калькю — Каменный мост — бульвар Узварас — ул. Слокас — парк Победы с 18.10 и до конца шествия, по необходимости, будет закрывать движение пешеходов и транспортных средств (исключая общественный транспорт). Также будет обеспечиваться возможность перемещения участников самого шествия по указанному маршруту, безопасность дорожного движения и общественный порядок.

По необходимости в указанное время по упомянутому маршруту и на перекрестках с улицами, пересекающимися с маршрутом, будет останавливаться и движение общественного транспорта. Одновременно с 18.10 и до завершения шествия предприятие Rīgas satiksme организует движение автобусов 10-го, 23-го и 26-го маршрутов и троллейбуса 27-го маршрута по направление из центра города по стандартному маршруту до бульвара Узварас, далее по бульвару Узварас, ул. Валгума, ул. Акменю и далее по маршруту.