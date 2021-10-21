Против помощника депутата Сейма возбужден уголовный процесс за твит об умирающих русских
Foto: LETA

Государственная полиция возбудила уголовный процесс против помощницы депутата Сейма Мариса Мичеревскиса (АР!) Селмы Левренце, которая написала в социальной сети Twitter пост следующего содержания: "Чем больше людей, говорящих по-русски, умрет, тем лучше латышскому языку".

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Дословно на латышском языке текст звучит так: "Jo vairāk cilvēku, kas runā krieviski, nomirs, jo labāk ies latviešu valodai".

Этот твит Левренце опубликовала в ответ на твиты, в которых обсуждалась политика информирования русскоязычных жителей по вопросам Covid-19 и вакцинации.

Уголовный процесс возбужден по заявлению депутата Сейма Карины Спруде. Поскольку уголовный процесс возбужден по факту, нет лиц, к которым может быть применен какой-либо процесуальный статус.

Сама Левренце ранее утверждала, что упомянутая запись была проявлением сарказма. Спорный твит уже стерт.

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