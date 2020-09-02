Против решения партии: два представителя "Согласия" обжаловали результаты выборов
Foto: LETA

Два кандидата на пост депутатов Рижской думы от партии "Согласие" официально обжаловали результаты выборов в Рижскую думу, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Заявление подали Антон Клинджан и Владимир Фролов. Отметим, что ранее лидеры "Согласия" Нил Ушаков и Янис Урбанович заявили, что не видят смысла в обжаловании результатов.

В заявлении Клинджан и Фролов ссылаются на то, что на двух участках: 97-м и 144-м более 600 конвертов оказались незапечатанными. Политики считают несправедливым, что часть избирателей не смогли отдать свой голос.

Поэтому Клинджан и Фролов хотят организовать повторное голосование на упомянутых участках.

Напомним, что от "Согласия" в Рижскую думу прошло 12 депутатов. Отметим, что Фролов в голосовании занял 14-е место, отстав от 12-го всего на 86 голосов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Mixnews

Sharing Options

0

Source

Mixnews

Tags

"Согласие" ЦИК
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных