Против решения партии: два представителя "Согласия" обжаловали результаты выборов

Два кандидата на пост депутатов Рижской думы от партии "Согласие" официально обжаловали результаты выборов в Рижскую думу, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Заявление подали Антон Клинджан и Владимир Фролов. Отметим, что ранее лидеры "Согласия" Нил Ушаков и Янис Урбанович заявили, что не видят смысла в обжаловании результатов.

В заявлении Клинджан и Фролов ссылаются на то, что на двух участках: 97-м и 144-м более 600 конвертов оказались незапечатанными. Политики считают несправедливым, что часть избирателей не смогли отдать свой голос.

Поэтому Клинджан и Фролов хотят организовать повторное голосование на упомянутых участках.

Напомним, что от "Согласия" в Рижскую думу прошло 12 депутатов. Отметим, что Фролов в голосовании занял 14-е место, отстав от 12-го всего на 86 голосов.