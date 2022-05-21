Против "режима Кариньша и Левитса". К партии Шлесерса присоединились экс-министры от бывшей KPV.LV

В субботу, 21 мая, под лозунгом "Против режима Кариньша и Левитса" проходит конгресс партии "Латвия на первом месте". Председателем и кандидатом в премьеры стал сам Шлесерс. К партии присоединились депутаты, избранные в Сейм от KPV.LV — экс-министры Рамона Петравича и Ральф Немиро..

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В своем выступлении вспомнил 1-й съезд партии "Латвия на первом месте" в Андрейосте, на котором из-за ограничений, связанных с пандемией, смогли присутствовать не более 50 человек. "Этот абсурд, когда мы не смогли собраться все вместе, показала нам реальную ситуацию в Латвии. Когда разразилась пандемия, правительство действовало неуклюже, местами преступно. Были совершенно нелогичные решения в связи с пандемией. Государственные должностные лица не вышли к народу. Сейчас ничего не изменилось" , — сказал Шлесерс.

Политик упомянул в своем выступлении и войну России на Украине. "Я тоже не верил что что-то подобное может произойти в наши дни, но сейчас нынешняя коалиция в Латвии использует эту войну на Украине, чтобы "почистить свои перышки", — считает Шлесерс.

В качестве еще одного примера неспособности правительства работать на благо народа Шлесерс упомянул события 9 и 10 мая. "Ясно, что война в Украине будет долгой. Службы безопасности приняли правильное решение об ограничении доступа к памятника в парке Победы. 9 мая закончилось без происшествий, что не понравилось коалиции, поэтому в ночь с 9 на 10 мая трактор у памятника в парке Победы убрал цветы", — утверждает политик.

Шлесерс добавляет, что "если сейчас мы не поставим точку, то ясно, что через четыре года спасать будет нечего". Он считает, что нужно совсем другое правительство и партия готова взять на себя ответственность за людей, готовых поддержать страну.

Сегодня проходит конгресс партии "Латвия на первом месте". Шлесерс сообщил, что сейчас в партии зарегистрировано 1040 членов, на съезд выдвинуто 200 делегатов, из них приехали 157 человек.

Кто будет локомотивами партии на выборах?

Партия сегодня избрала правление. Председателем партии по-прежнему будет Шлесерс, в правлении вошли кроме него самого: экс-премьер времен партии "Latvijas cels" Вилис Криштопанс, бывший депутат Сейма Виктор Щербатых, тогда представлявший Союз "зеленых" и крестьян, Эдмунд Зивтиньш (он же кандидат в партии в главы МВД), прежде занимавшие высокие посты в Госполиции и Лига Крапане, которая в 2021 году оставила должность руководителя отдела коммуникации Госконтроля в связи с нарушением внутреннего кодекса этики (подписала воззвание с призывом "прекратить деятельность, направленную на раскол общества и непредоставление информации по вопросам вакцинации от Covid-19).

Кандидатом в премьер-министры будет сам Шлесерс. На должность спикера парламента претендует бывший депутат от KPV.LV Линда Лиепиня, министра юстиции — бывший начальник Управления по религиозным делам Ринголдс Балодис, министра обороны — Раймонд Рубловскис, ранее фигурировавший в списках "Согласия", министра культуры — Лига Крапане.



Еще до конгресса стало известно, что в партию вступили депутаты Сейма, избранные от KPV.LV — экс-министр экономики Ральф Немиро и экс-министр благосостояния Рамона Петравича. Немиро будет кандидатом партии в министры окружающей среды и регионального развития, а Петравича — в министры благосостояния.

На пост министра образования претендендует бывшая советница экс-премьера Айгара Калвитиса (Народная партия) и Индулиса Эмсиса (СЗК), а также бывшая глава бюро экс-мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие") Илзе Стобова. На должность главы МИД — Шарлоте Шулце.

После военного вторжения России в Украину из партии "Латвия на первом месте", напротив, были исключены независимые депутаты Сейма Юлия Степаненко и Любовь Швецова, избранный в 13-й Сейм по списку "Согласия". Причиной стало то, что депутаты не захотели присоединиться к партийному осуждению российской агрессии.

По данным апрельского опроса SKDS, за партию "Латвия на первом месте" готовы проголосовать 3% респондентов.

Выборы в Сейм пройдут в Латвии 1 октября.