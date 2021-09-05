Против вакцинации от Covid-19 активнее всего возражают латвийцы с основным образованием и низкими доходами

Самые активные противники вакцинации от Covid-19 - это люди с основным школьным образованием и низкими доходами, свидетельствуют данные социологического исследования, опубликованные руководителем социологического центра SKDS Арнисом Кактиньшем.

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Среди участников опроса 44% уже вакцинировались от Covid-19, еще 8% собираются сделать это в ближайшее время, а 14% - скорее всего вакцинируются, но не в ближайшее время.

4% респондентов не смогли ответить, собираются ли они вакцинироваться, 17% заявили, что скорее не собираются делать прививку против Covid-19, а 14% определенно не собираются этого делать.

Среди респондентов с основным образованием 53% отметили, что точно не вакцинируется или скорее всего не сделают этого, среди опрошенных со средним образованием - 33%, среди респондентов с высшим образованием - 18%.

Более активно против вакцинации от Covid-19 возражают жители с низким уровнем доходов: такую точку зрения обозначили 44% респондентов с низкими доходами.

Против вакцинации больше всего настроены люди в возрасте 25-34 лет и 18-24 лет.

Среди опрошенных, у которых в семье говорят на латышском языке, 29% настроены против вакцинации, тогда как среди респондентов, у которых в семье говорят на русском языке, - 34% настроены против вакцинации.

49% опрошенных из Курземе завили, что не хотят вакцинироваться, среди респондентов из Земгале таких было 36%, среди опрошенных из Латгале - 29%, среди опрошенных из Видземе - 27%, среди опрошенных из Риги - 25%.

Большинство опрошенных, то есть свыше 60%, не поддерживают обязательную вакцинацию медиков и работников сферы образования, а также возражают против того, чтобы работодатели могли увольнять работников, которые не сделали прививку от Covid-19.

Как пояснил Арнис Кактиньш в Facebook, опрос проводился в середине августа, в нем приняли участие 1015 жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.