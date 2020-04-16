Противники региональной реформы хотели в пятницу выйти к Сейму, Рижская дума отказала в пикете

Рижская дума отказалась согласовать пикет против региональной реформы, сообщает агентство LETA. Мероприятие должно было пройти в пятницу у Сейма.

В думе указали, что согласно решению правительства, в стране запрещены любые публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты. Самоуправление об этом заявлении проинформировала правоохранительные органы.

Инициатор протеста и гененеральный секретарь Латвийской “зелёной” партии Петерис Димантс сообщил, что пока не получил решение думы, но с ним связались представители Бюро безопасности Сейма и объяснили суть отказа.

“Я согласен, что во время внеочередной ситуации можно запретить собираться 200 людям, но мне непонятно, почему я не могу один у Сейма выразить свое мнение, используя усиливающие звук приборы и плакаты”, - сказал Димантс, указав, что это по его мнению, является существенным ограничением демократии.

По словам Димантса, в магазинах Rimi и Depo каждый день собирается 100 человек, а на улице не может протестовать один человек. Он пообещал связаться с юристами и выяснить, не ограничивает ли дума его конституционное право на выражение мнения.

17 апреля комиссия Сейма по административно-территориальной реформе будет в формате видеоконференции рассматривать законопроект перед третьим, окончательным чтением. Изначально Димантс указал, что на акцию придут 200 человек в белых защитных костюмах, масках и перчатках, соблюдая дистанцию два метра. Если самоуправление откажется согласовать эту акцию, то Димантс встанет в одиночный пикет. По его словам, противники реформы также готовят виртуальную акцию протеста.