Противники строительства завода в Калнциемсе обратились в министерства

Жители Калнциемса, выступающие против строительства завода по переработке аккумуляторов, обратились в Министерстве охраны среды и регионального развития, Министерство здравоохранения и другие учреждения с просьбой предоставить свою оценку влияния завода на среду и здоровье жителей, сообщила агентству LETA депутат думы Елгавского края Ирина Долгова (Согласие).

Авторы письма считают, что Елгавская дума, возможно, нарушила закон, утвердив строительство завода. Помимо прочего, самоуправление не запросило мнений ни одного независимого эксперта и жителей окрестностей.

Помимо прочего, активисты хотят, чтобы была разработана модель мониторинга здоровья жителей. Авторы письма запросили оценку завода у института BIOR и Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

В свою очередь, представитель Государственной службы среды Кристине Клявиниеце сообщила, что ведомство продлило срок рассмотрения выдачи разрешения на загрязняющую деятельность для предприятия EcoLead до 10 августа. Ведомство собирается оценить предложения жителей, их претензии, а также мероприятия по ограничению засорения, поданные предприятием.

Как уже сообщалось, предприятие EcoLead планирует в Калнциемсе построить завод по переработке аккумуляторов. Он будет расположен близко к реке Лиелупе, школе и детскому саду. Близость к реке обеспокоила агентство Даугавпилсского университета “Латвийский гидроэкологический институт” - ведомство считает, что завод окажет слишком большую экологическую нагрузку на берег реки. Ранее жители Калнциемса пытались через суд остановить строительство, но суд в трех инстанциях признал, что предприятие имеет право строить завод в Калнциемсе.