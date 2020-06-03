Противники вакцинации обрушились с угрозами на врача, рассказавшей о смерти непривитого ребёнка

Анестезиолог Кристине Питкевича, работающая в Берлинском Кардиологическом центре, получила письма с угрозами после того, как рассказала в Facebook о смерти ребёнка от осложнений после дифтерии, сообщает LTV.

Питкевича опубликовала запись, в которой рассказала, как в её больницу поступил маленький ребёнок, у которого после дифтерии развилась сердечная недостаточность и ему требовался диализ почек. Мальчик последние три дня провел в реанимации, но не выжил. Врач отметила, что историю опубликовала с разрешения родителей - они до смерти старшего сына были ярыми противниками вакцинации.

“У них есть ещё один ребёнок, здоровый, и они радикально изменили свое мнение - он совсем не был вакцинирован, а сейчас у него все прививки”, - рассказала Питкевича. Для неё смерть маленького пациента была тяжелым переживанием и врач надеялась, что эта история побудит хотя бы одну семью передумать и сделать ребёнку прививки.

Читатели разделились на три лагеря - одно благодарили за историю, другие упрекали врача в прославлении вакцин и доказывали смертельность этих прививок, а третьи начали писать Питкевиче угрозы в личных сообщениях. “Желали смерти, чтобы со мной что-то плохое произошло. Чтобы мои дети родились уродами. К этому я не была готова”, - сказала врач. Её удивил накал ненависти и зла, с которым она столкнулась.

Согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний, в прошлом году в Латвии дифтерией заболели два человека, один из них умер. Кроме того, были три случая кори, три случая краснухи и 720 случаев коклюша, из них 38 случаев были у младенцев, для которых эта болезнь особенно опасна.