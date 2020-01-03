Противоречат правилам безопасности. Жильцов просят демонтировать решетки на окнах и лоджиях

Жильцы некоторых многоквартирных домов Риги получили "письма счастья" с требованием о демонтаже установленных решеток на окнах и лоджиях, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на телепередачу телеканала LTV7 "Сегодня вечером".

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что установленные на окнах и лоджиях решетки, которые служат в качестве защиты от воров, нарушают правила пожарной безопасности.

По закону, двери или решетки в случае экстренной эвакуации должны открываться в течение трех секунд. В противном случае — это помеха, которая должна быть устранена. Нарушения констатирует пожарно-спасательная служба.

"Решетки усложняют нашу работу, если людей нужно спасать через окна. Это требует времени, так как пути для эвакуации не свободны", — отметил руководитель управления по надзору за пожарной безопасностью ГПСС Дзинтарс Лагздиньш.

По его словам, проверкам на наличие решеток подвергаются не только квартиры, но и помещения общего пользования. "Чаще всего мы проверяем подъезды, подвалы и чердаки. В квартиры в рабочее время мы не попадаем — люди работают и никого нет на месте", — объяснил Лагздиньш, добавив, что сотрудники ГПСС проверяют также вентиляцию, электроизоляцию и дымоходы.

Сообщения о нарушениях поступают домоуправу, который, в свою очередь, должен решить проблему с жильцами. Если жильцы не устраняют несоответствия нормативам, домоуправ может сделать это сам, используя накопления дома, поскольку в подавляющем большинстве случаев решетки на окнах устанавливаются жильцами незаконно, без согласования нужных документов.

Проблемные жильцы, которые проигнорируют просьбу домоуправа о демонтаже решеток, могут нарваться на штрафы строительной управы. Представитель Рижской стройуправы Эдгарс Бутанс подтвердил эту информацию.

"Мы можем вмешаться и оштрафовать за несогласованную постройку", — рассказал он, подчеркнув, что штрафы не являются целью стройуправы.

Демонтаж всех несогласованных элементов жильцы должны проводить за свой счет. Некоторые случаи уже согласованы с домоуправом. Так, дом на улице Паула Лйиня в Золитуде обязали демонтировать решетки на лестничной клетке до 6 декабря, но пока они стоят на своем месте.