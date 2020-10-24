Проведение тестов на Covid-19 за шесть месяцев обошлось в 11,27 млн евро
Foto: Shutterstock

С марта по август этого года в Латвии на проведение анализов на "Covid-19" было потрачено в общей сложности 11 276 528 евро, сообщил представитель Национальной службы здравоохранения Гирт Лапиньш на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Средние затраты на проведение тестов в месяц, включая данные за март, когда выделенное на анализы финансирование было примерно в пять раз ниже, чем за остальные пять месяцев, составили 1 879 421 евро. Самые высокие затраты на проведение тестов были в июле, когда на тестирование было потрачено 2 294 031 евро.

В течение этих шести месяцев большую часть финансирования на проведение связанных с Covid-19 лабораторных исследований получило ООО E.Gulbja laboratorija - 3 997 681 евро. Далее следует ООО Centrala laboratorija с 3 669 435 евро и Национальная микробиологическая референтная лаборатория Рижской Восточной клинической университетской больницы, получившая за шесть месяцев 3 556 824 евро. На проведение лабораторных исследований государство выделило средства также лаборатории ООО BIOR.

В свою очередь взятие проб для лабораторной диагностики Covid-19 проводится пятью учреждениями - Восточной клинической университетской больницей, ООО Centrala laboratorija, ООО E.Gulbja laboratorija, ООО BIOR и ООО NMD-Laboratorija.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны