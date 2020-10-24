Проведение тестов на Covid-19 за шесть месяцев обошлось в 11,27 млн евро

С марта по август этого года в Латвии на проведение анализов на "Covid-19" было потрачено в общей сложности 11 276 528 евро, сообщил представитель Национальной службы здравоохранения Гирт Лапиньш на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью.

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Средние затраты на проведение тестов в месяц, включая данные за март, когда выделенное на анализы финансирование было примерно в пять раз ниже, чем за остальные пять месяцев, составили 1 879 421 евро. Самые высокие затраты на проведение тестов были в июле, когда на тестирование было потрачено 2 294 031 евро.

В течение этих шести месяцев большую часть финансирования на проведение связанных с Covid-19 лабораторных исследований получило ООО E.Gulbja laboratorija - 3 997 681 евро. Далее следует ООО Centrala laboratorija с 3 669 435 евро и Национальная микробиологическая референтная лаборатория Рижской Восточной клинической университетской больницы, получившая за шесть месяцев 3 556 824 евро. На проведение лабораторных исследований государство выделило средства также лаборатории ООО BIOR.

В свою очередь взятие проб для лабораторной диагностики Covid-19 проводится пятью учреждениями - Восточной клинической университетской больницей, ООО Centrala laboratorija, ООО E.Gulbja laboratorija, ООО BIOR и ООО NMD-Laboratorija.