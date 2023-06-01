Проведение в Риге Чемпионата мира по хоккею принесло экономике страны 44 млн евро

По предварительным подсчетам, проведение Чемпионата мира по хоккею в столице могло привлечь в экономику страны дополнительно 44 млн евро, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Ригу посетили в общей сложности 30 000 хоккейных болельщиков. В латвийскую столицу поддержать своих приехало больше всего болельщиков из Швейцарии, Чехии и Словакии.

Хотя игры группы А чемпионата проходили в финском городе Тампере, несколько сотен финских болельщиков предпочли насладиться хоккейной атмосферой Риги.

"Во время хоккейного чемпионата оборот предпринимателей увеличился в среднем на 30-50%. Бары и кафе с террасами также добились рекордно высоких показателей прибыли по сравнению с этим периодом в предыдущие годы", — сообщил председатель правления Латвийская ассоциации баров Оскарс Икстенс.

Вместе с началом туристического сезона и крупными событиями, прошедшими в Риге в мае — Рижским марафоном Rimi и Чемпионатом мира по хоккею — значительно улучшились и показатели заполняемости отелей. По предварительным данным, в мае заполняемость крупнейших отелей Риги на 50% выше, чем в апреле, и достигает допандемического уровня.

По данным платформ бронирования можно сделать вывод, что большое количество хоккейных болельщиков предпочитало краткосрочную аренду квартир.

Чемпионат мира по хоккею посетили участие более 150 зарубежных масс-медиа, прямые трансляции игр проводились более чем в 70 странах мира.

Как уже сообщалось, что с 12 по 28 мая в Риге и Тампере проходил Чемпионат мира по хоккею. Сборная Латвии впервые в истории стала бронзовым призером.