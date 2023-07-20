Проверена нагрузка Восточной магистрали; работы планируется завершить осенью

В среду, 19 июля, в Риге были проведены испытания нагрузки транспортной эстакады Восточной магистрали, проходящей над улицами Иерикю и Дзелзавас. Компания ACB, TILTS проверила фактическую пропускную способность транспортной эстакады при нагрузке. Строительные работы идут в соответствии с установленными сроками, их планируется завершить уже осенью.

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При испытаниях магистрали использовались шесть различных схем нагрузки. В испытании каждой схемы использовались восемь грузовиков. Вес каждой машины был около 30 тонн, суммарный вес восьми грузовиков доходил до 240 тонн. Перед нагрузкой были произведены расчеты для определения максимальных прогибов цепей при заданной системе.

Соответственно, во время нагрузки делались замеры, позволяющие убедиться в "выносливости" эстакады. Проверив статическую нагрузку, специалисты смогут сделать вывод о готовности эстакады обеспечить движение транспортного потока.

"Восточная магистраль — один из крупнейших объектов дорожной инфраструктуры, который Рига ждала давно. Для его строительства Рижская дума успешно привлекла значительные средства ЕС в размере нескольких десятков миллионов евро. Проверка нагрузки построенной проезжей части — один из последних этапов работ перед сдачей моста в эксплуатацию. Соответствено, уже в этом году благодаря Восточному магистрали исторический центр Риги, освободится от транзитного, в том числе, грузового автотранспорта", — подчеркнул заместитель председателя Рижской думы по транспортной инфраструктуре и вопросам развития, и.о. мэра столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Как уже сообщалось ранеее, строительство Восточной магистрали началось в мае 2021 года, реализуются обе очереди проекта строительства. Работыпервой очереди Восточного шоссе подходят к завершению, работы второй очереди идут с опережением графика. В настоящее время ведутся работы по установке уличного освещения и контактной сети по улице Деглава, укладывается вехний слой асфальта. Завершить прокладку кабелей планируется в августе.

Новое шоссе позволит водителям быстрее добираться в микрорайоны Пурвциемс, Плявниеки, Дарзциемс и Тейка, не въезжая в исторический центр города. К тому же, грузовой транспорт больше не должен будет следовать в порт по набережной Даугавы. Протяженность построенного участка автомагистрали от улицы Пиедруяс до улицы Густава Земгала составит 2,8 км.

Фактически Восточная магистраль — это объездное "полукольцо" на правом берегу Даугавы. Автотранспорт от Южного моста, из Кенгарагса и через путепровод Славу будет въезжать на Восточную магистраль, а передвигаясь по ней выезжать к путепроводу Густава Земгала возле Дома культуры ВЭФ. А этот путепровод завершается у проспекта Виестура — дороги по направлению Рижского порта и в Вецаки.

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Строительство осуществляет объединение ACB, TILTS, в состав которого входят дорожно-строительные компании. компания АО A.C.B. и SIA Tilts.

1-й этап Восточной автомагистрали реализуется в рамках софинансируемого Фондом сплочения Европейского Союза проекта "Первый этап Восточной автомагистрали "улица Иерикю — улица Виеталвас": участок от улицы Унияс до улицы Стайцелес" (№ 6.1.3.1/19/I/001). Сумма контракта составляет 40,8 млн евро, из них 23 млн евро финансируется из Фонда сплочения, 0,8 млн. евро. евро гранта государственного бюджета и оставшуюся сумму в размере 17 миллионов долларов. в размере евро покрывает Рижское самоуправление.