Проверенная технология. Как работает вакцина AstraZeneca?

На прошлой неделе Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) разрешило использовать вакцину от Covid-19 производства Оксфордского университета и AstraZeneca в ЕС. Латвийское Государственное агентство лекарств объясняет, как она работает и чем отличается от ранее одобренных вакцин.

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Ранее одобренные вакцины Pfizer и Moderna созданы при помощи инновационной технологии mRNA и существенно отличаются от вакцины AstraZeneca. Например, у них выше уровень эффективности в клинических исследованиях (более 90%), но и сложнее логистика - они требуют заморозки при хранении. Вакцину AstraZeneca можно хранить в обычном холодильнике.

Как работает AstraZeneca?

Вакцина AstraZeneca основана на технологии вектора вируса - эта технология в производстве вакцин используется уже десятки лет. Эффективность AstraZeneca составляет 60%, этого достаточно в условиях пандемии. Латвийский Государственный совет иммунизации рекомендует вводить её двумя дозами с интервалом в 9 - 12 недель.

Для создания вакцины AstraZeneca использовался лабораторно измененный аденовирус шимпанзе - благодаря изменениям он не может размножаться. В него “встроен” ген, необходимый для создания S-белка коронавируса, отвечающего за внедрение вируса в клетки организма. По сути, обезвреженный аденовирус является системой доставки инструкций по защите организма. Преимущество использования аденовируса шимпанзе в том, что у человека не выработан иммунитет против него, что могло бы снизить эффективность вакцины.

При получении вакцины иммунитет считывает вирус как чужеродный и начинает вырабатывать против него антитела. Когда человек столкнется с настоящим коронавирусом, иммунная система его распознает и будет готова побороть.

Векторные вакцины используются в борьбе с вирусом Эболы, а также в разработке защиты от вируса Зика, гриппа и ВИЧ.

Кому можно прививаться этой вакциной?

ЕАЛ рекомендует эту вакцину всем взрослым старше 18 лет. Хотя только 13% добровольцев в клинических испытаниях AstraZeneca были старше 65 лет, у этой группы испытуемых тоже был иммунный ответ. Сейчас недостаточно данных, чтобы точно рассчитать уровень эффективности вакцины среди пожилых людей.

Государственный совет по иммунизации ознакомился с данными, поданными в ЕАЛ, и решил рекомендовать вакцину AstraZeneca всем людям старше 18 лет. Кроме того, согласно доступным данным, эта вакцина не несет риска для беременных женщин и кормящих матерей, а также нет данных о негативном влиянии на репродуктивное здоровье. Поэтому Латвийская ассоциация гинекологов рекомендует прививать беременных и кормящих женщин, если они принадлежат одной из групп риска.

Какие побочные эффекты следует ожидать?

Все побочные эффекты от вакцины AstraZeneca были легкими и средними, а также прошли сами по себе спустя несколько дней. Чаще всего добровольцы сообщали о чувствительности и боли в месте укола, головных болях, усталости, боли в мышцах, общем недомогании, лихорадке, боли в суставах и тошноте.

На данный момент нет данных о влиянии вакцины на трансмиссию вируса, отмечает Госагентство лекарств.

Стоит отметить, что на этой неделе Оксфордский университет опубликовал предварительные результаты исследования о влиянии на трансмиссию вируса, сейчас документ проходит процесс перепроверки.