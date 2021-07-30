Проверка ковид-сертификатов из третьих стран занимает до четырех недель
Foto: LETA

Чтобы проверить сертификаты о вакцинации, выданные за пределами ЕС и Европейской экономической зоны, приходится тратить две — четыре недели, рассказала представитель Национальной службы здоровья Эвия Шталберга в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

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Привитые в третьих странах латвийцы (если использовалась вакцина, признанная в ЕС) могут подать в Национальную службу здоровью оригинал документа о вакцинации. Его оценивают и сравнивают с образцом. После этого данные попадают в е-здоровье, и человек может получить ковид-сертификат.

Таких обращений было уже 500, и их проверка занимает время. По правилам Национальная служба здоровья должна провести проверку в течение месяца, фактически получается в течение двух-четырех недель. По словам Шталберги, для проверки документов выделено одно штатное место, но работник на него еще ищется, и проверкой занимаются пять других сотрудников, у которых есть и другие должностные обязанности. Она надеется, что когда работник найдется, проверка сократится до одной-полутора недель.

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