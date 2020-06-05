Проверка теплосетей правого берега выявила 13 повреждений, прорвало трубу в Дарзциемсе
Foto: Rīgas siltums

Предприятие Rīgas Siltums завершило гидравлическую проверку теплосетей на правом берегу, сообщила порталу DELFI представитель предприятия Линда Ренце. Проверка выявила 13 повреждений.

Пользователи социальных сетей сообщают, что в пятницу прорвало трубу в Дарзциемсе, где посреди дороги хлестал фонтан зеленоватой воды.

Ренце подтвердила, что это одно из 13 выявленных повреждений. Список домов, которым горячую воду подключат только на выходных будет выставлен на сайте Rīgas Siltums. Устранением повреждений в круглосуточном режиме занимаются 370 работников. В предприятие сообщают, что устранят все проблемы в течение выходных.

Как уже сообщалось, из-за аварии во время гидравлической проверки на улице Гертрудес в центре Риги под землю провалился автомобиль. Временная администрация Рижской думы потребовала у ответственных должностных лиц объяснения.

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