Проверка теплосетей правого берега выявила 13 повреждений, прорвало трубу в Дарзциемсе

Предприятие Rīgas Siltums завершило гидравлическую проверку теплосетей на правом берегу, сообщила порталу DELFI представитель предприятия Линда Ренце. Проверка выявила 13 повреждений.

Пользователи социальных сетей сообщают, что в пятницу прорвало трубу в Дарзциемсе, где посреди дороги хлестал фонтан зеленоватой воды.

Pazemē turpinās dzīvība Pildas un Dārzciema rajonā. Video autors: Raimonds Silanžs pic.twitter.com/GMsZzyVrF7 — Krišjānis Ratiniks (@Velomens) June 5, 2020

Ренце подтвердила, что это одно из 13 выявленных повреждений. Список домов, которым горячую воду подключат только на выходных будет выставлен на сайте Rīgas Siltums. Устранением повреждений в круглосуточном режиме занимаются 370 работников. В предприятие сообщают, что устранят все проблемы в течение выходных.

Как уже сообщалось, из-за аварии во время гидравлической проверки на улице Гертрудес в центре Риги под землю провалился автомобиль. Временная администрация Рижской думы потребовала у ответственных должностных лиц объяснения.