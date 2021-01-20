Проверки в исполнительных дирекциях Риги выявили присвоение топлива

Во время проверок в двух исполнительных дирекциях Риги было выявлено присвоение топлива, узнали депутаты Рижской думы во время заседания о ликвидации исполнительных дирекций, передает LETA.

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Советник исполнительного директора Рижской думы Марис Кнокс сообщил, что нарушения выявлены в Пардаугавской и Северной исполнительной дирекции. Проверка показала, что у новых автомобилей исполнительных дирекций установлен уровень потребления топлива, сильно превышающий уровень, установленный производителем.

Из-за этого существенное количество закупленного топлива остается неизрасходованным, а руководство учреждений за этим не следит. Таким образом, проверяющие пришли к выводу, что кто-то из сотрудников крадет топливо. Речь идет о топливе на сумму 2000 евро в каждой дирекции. Утечка длилась два года.

Кнокс указал, что это свидетельствует о том, что должностные лица, обязанные следить за расходом топлива, не выполняют свою работу. Работники одной исполнительной дирекции компенсировали нанесенный урон. В свою очередь, руководитель Пардаугавской исполнительной дирекции во время проверки заболел и не смог дать пояснения.

Советник мэра отметил, что проверка идет в третьей исполнительной дирекции. Кроме того, в Инспекцию здравоохранения от Рижской думы поступила просьба оценить обоснованность листа о нетрудоспособности главы Пардаугавской дирекции.

В Риге есть три исполнительные дирекции. Пардаугавской дирекцией руководит бывший член “Согласия” Валерий Кокис, Северной дирекцией - Сергей Христолюбов, а Восточной дирекцией - Дмитрий Павлов. Христолюбов и Павлов на выборах в РД стартовали от списка “Честь служить Риге”, но не были избраны.

Новая коалиция РД планирует ликвидировать исполнительные дирекции.