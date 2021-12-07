Проверяют 50 образцов ковид-тестов на соответствие омикрон-штамму

В Латвии на углубленную проверку (секвенирование) направлены примерно 50 результатов ковид-тестов, чтобы выяснить их принадлежность к омикрон-штамму. Об этом во вторник утром в программе "Утренняя панорама" сообщил министр здравоохранения Даниэл Павлютс.

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Эти случаи не связаны с тем самым авиарейсом, у двоих пассажиров которого был обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон". "Ранее, на прошлой неделе, в Латвийскую лабораторию были сданы 22 образца, в которых имелись подозрительные генетические мутации, поэтому тесты были переданы на углубленный анализ. Также на секвенирование передаются те положительные случаи, когда человек прибыл в Латвию из-за границы", - пояснил Павлютс.

Политик добавил, что пока лабораториям хватает мощностей и в целях безопасности на углубленную проверку передают все подозрительные образцы, чтобы выяснить, что это за штаммы. Впрочем, это вовсе не означает, что во всех случаях обнаружится "омикрон".

Павлютс призвал всех путешественников активно использовать возможность сдать ковид-тест в аэропорту. В свою очередь, по возвращении в Латвию каждый должен максимально соблюдать меры эпидемиологической безопасности - избегать контактов, следить за состоянием здоровья и в случае малейших подозрений сдать тест на Covid-19.

Появление в Латвии омикрон-штамма, Павлютс оценивает как закономерное. Он отметил, что старания Минздрава был направлены на то, чтобы оттянуть появление этого штамма в нашей стране и не пропустить его, когда он появится. Сейчас же очень важно не допустить его трансмиссии внутри страны.