"Проводки нет в документации". Жители Болдераи получают квартирные счета под 1000 евро

Жильцы одного из кварталов в Болдерае получают необоснованно большие квартирные счета, большую часть которых составляет счет за электричество, сообщает Rus.Lsm.lv. Rīgas namu pārvaldnieks проблему признает, но говорит, что исправлять ее будет очень дорого.

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Вероника с мужем живут на ул. Лиелупес, ½. За квартиру площадью 82 квадратных метра пришел счет 983 евро.

"У нас двое детей — подросток и дошкольник. Сейчас я временно без работы осталась. Муж один работает. Как оплатить — не знаю! Квартира в ипотеке, и, если мы один месяц не заплатим, нам коллекторы сразу будут письма писать, банк будет писать письма", — пожаловалась женщина.

Ее сосед Александр даже думал продавать взятую в ипотеку квартиру — но не знает, кто захочет ее купить. "Когда получили счета — ехали из магазина, у нас гробовая тишина в машине была! Жена сказала — счет пришел 777 евро. Ехали просто и молчали. Хочешь не хочешь — а будешь платить! Будешь недоедать, ребенка на тренировку не водить. Уже идет такое, тяжелое воспитание ребенка — у меня ребенок ходит на гимнастику И теперь ребенок просто не пойдет. А как мне ребенку сказать? Как сказать, ты не будешь выступать на соревнованиях? Мне надо с ребенком говорить, что если такие счета будут продолжаться — то денег не будет", — рассказал он.

Виктор получил счет 880 евро. "По Латвии, наверное, в Книгу рекордов Гиннесса можно занести такие счета. Вот как их оплатить?" - жалуется он. На вопрос о поддержке государства отмахивается: "Какая тут поддержка? Что они тут оказывают? Они наказывают, а не оказывают. Такие счета присылать — это наказание, а не оказание помощи", — говорит он.

У многих нет горячей воды, для подогрева приходится использовать бойлер. А из-за особенности расположения домов на 11 зданий здесь всего два электрических счетчика. Рассчитываются за электричество жильцы не напрямую, а через домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks.

Это старые армейские дома, и в свое время они не предоставили информацию о сетях электроснабжения ни ни распределительной сети, ни Latvenergo, ни управляющему.

"Если смотреть исторически, то это здания, по которым нет никакой информации о данной проводке. Это дома без такой документации", — говорит представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс. Исправить проблему можно, но это будет долго и дорого, говорит он.