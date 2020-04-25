Провозглашены поправки, предусматривающие выплату пособий помощи безработным в размере 180 евро

Президент Эгил Левитс провозгласил принятые Сеймом поправки к закону, предусматривающие, что пособие помощи безработным составит 180 евро вместо ранее предусмотренных 130 евро. Поправки к закону вступят в силу с 26 апреля.

Пособие помощи безработным будет выплачиваться в том случае, если у человека закончился срок выплаты пособия по безработице (8 месяцев), но работы он не нашел. Также предполагается, что он не ведет хозяйственной деятельности. Пособие можно получать не более четырех месяцев, и этот механизм поддержки будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, поправки предусматривают, что пособие по безработице людям, которые уволились сами, будет начисляться со дня, когда Государственное агентство занятости получит заявление о предоставлении им пособия по безработице.

Ранее лицам, которые уволились сами, пособие предоставлялось не ранее чем через два месяца после получения статуса безработного. Планируется, что новый порядок будет действовать до 31 декабря 2020 года для людей, которым статус безработного присвоен начиная с 12 марта 2020 года.