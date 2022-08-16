Проживающие в России пенсионеры больше не смогут получать латвийскую пенсию в рублях

Латвийские пенсионеры, проживающие в России, больше не смогут получать латвийскую пенсию в рублях, предусматривает принятое сегодня правительством распоряжение "Об открытии счета для выплаты пенсий Латвийской Республики в Российской Федерации".

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"Наша главная цель — не совершать никаких платежей в российских рублях", — сказал в беседе с агентством LETA министр благосостояния Гатис Эглитис.

До начала военных действий, начатых ​​Россией в Украине 24 февраля, ежеквартальные выплаты проживающим в России лицам, заработавшим пенсию или ее часть в Латвии, осуществлялись в рублях, пояснил Эглитис.

Сегодня правительство договорились эту систему изменить, пояснил Эглитис.