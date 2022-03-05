Проживающим в Риге гражданам России пригрозил домоуправ

Российские граждане, владеющие двумя квартирами в Риге по адресу Гану, 6, получили письмо от руководства жилищным товариществом с требованием в кратчайшие сроки предоставить информацию о происхождении денег на покупку недвижимости, а также выразить свое отношение к войне в Украине, сообщает программа "Личное дело" Rus.LSM.lv.

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Эта инициатива домоуправа шокировала не только российских граждан, но и многих жителей дома. Председателю товарищества пришлось уйти в отставку.

Председатель жилищного товарищества Ganu, 6 Роландс Стрипканс написал двум владельцам квартир, гражданам России, письмо с требованием дать товариществу в течение нескольких дней четкий ответ. Во-первых, объяснить происхождение денег на покупку недвижимости, а во-вторых, выразить свое личное отношение к войне в Украине. Это письмо жильцов сильно напугало.

"Никто не в праве отсылать такие письма. Потому что это письмо можно счесть угрозой. Потому что, по факту, это претензии ко всей нации уже. Это очень страшно получить такое письмо, потому что ты не можешь чувствовать себя спокойно в своем же доме", — рассказала Rus.LSM родственница россиян Василиса.

Вскоре в подъезде дома появились плакаты на русском и английском языках: "Хватит гнобить мирных жителей. Вам должно быть стыдно за ваши слова. Расизм". "Не все русские ответственны за это". Плакаты были сорваны. Василиса подозревает, что это сделало руководство кооператива.

Жильцы дома №6 на улице Гану осуждают поведение руководства жилищным товариществом.

"Ну ты не служба безопасности и это не солидно так делать. Так я думаю. Не надо сейчас выяснять между собой у каждого русского, что ты тут делаешь?" — пояснил житель дома Жак.

Вскоре стало известно, что председатель правления товарищества жильцов, автор письма Роландс Стрипканс, временно покинул свой пост.

По словам Стрипканса, "да, отправленное письмо действительно было результатом сильных эмоций, переполнявших в тот момент. Война унижает всякого здравомыслящего человека, потому что она насильственно и внезапно ломает все существующие правовые основы, внезапно ставит перед выбором — сдаться против своей воли или бороться всеми возможными способами. Именно поэтому с экрана телевизора раздаются нецензурные слова от журналистов, от мэра Риги в адрес других известных людей, отсюда и это письмо".

"У меня тоже есть друзья и знакомые в Украине, России и то, что происходит там не вписывается ни в какие рамки. Однако главный посыл, который я хотел сказать, этим обращением к жильцам дома, которые являются гражданами России, а также другим гражданам России, проживающим здесь: не следует отворачиваться от происходящего, надо занять активную позицию в этом вопросе, чтобы положить конец этой ненужной бойне.

Сейчас, как никогда, важно, какие у каждого из нас позиции, кто наши союзники, а кто наши противники. Самый действенный выход из этой войны — в русском народе, в каждом русском гражданине и в его ясной позиции по отношению против этой войны. Я приостановил свою деятельность в правлении дома до выяснения всех обстоятельств дела", - сказал Роландс Стрипканс в комментарии для Rus.LSM.

За этой историей следил в соцсетях режиссер кинодокументалист, президент фестиваля "АРТДОКФЕСТ" Виталий Манский. Он выразил серьезную озабоченность этим происшествием.

"Я думаю, всем цивилизованным людям, прошедшим через ужасы нацизма, это безусловно напоминает одно и то же. Это хрустальная ночь, которая была в Германии, когда одурманенные нацистской пропагандой немцы стали громить еврейские магазины", — сказал Виталий Манский.

Режиссер призвал граждан России "быть более деликатными и не вступать в агрессивные споры, поскольку российским гражданам так или иначе придется нести бремя ответственности за ту войну, которая развязала Россия".