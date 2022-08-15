Прозвучала идея об отказе от осенних каникул в школах

В Латвии может быть рассмотрен вопрос об отказе от школьных каникул в октябре, поскольку к этому времени дети "входят в учебный ритм, мотивированы и полны энергии для учебы". Такая идея была озвучена на встрече Ассоциации учителей латышского языка и литературы и министра образования Аниты Муйжниеце.

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Стороны встретились, чтобы обсудить текущие задачи нового учебного года. Как сообщили в Министерстве образования и науки, в ходе беседы обсуждался вопрос о распределении нагрузки в учебном году в ответ на предложение министра сократить продолжительность летних каникул по примеру других стран Европы.

"Выравнивание нагрузки в учебном году путем сокращения летних каникул и введения дополнительных каникул, например, в марте, способствовало бы повышению качества образования, позволило бы разнообразить учебно-воспитательный процесс, а также оптимизировать распределение нагрузки на учащихся и преподавателей. За счет продления учебного года немного снизится ежедневная нагрузка на учителей," - заявила министр.

Она пояснила, что обучение в летнее время позволит организовать занятия вне помещений на свежем воздухе, на природе, например, организовать походы, экскурсии, творческие мастерские, физическую активность, а также провести специализированный курс по обучению гражданской обороне.

В ходе встречи, проведенной по инициативе министра, также обсуждалось новое содержание образования, возможное распространение Covid-19 осенью и другие вопросы.

На встрече также состоялось обсуждение новой модели финансирования зарплат педагогов, развеявшее опасения в том, что в некоторых самоуправлениях по новым расчетам учителя будут получать более низкую оплату.