В понедельник в 11:00 в эфире передачи Delfi TV "Par ko balsot Rīgā?" ("За кого голосовать в Риге?") с ведущим Янисом Домбурсом на вопросы, связанные с грядущими внеочередными выборами в столице, отвечают представители Русского союза Латвии (РСЛ).

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Полная запись прямого эфира будет доступна после завершения передачи.

Домбурс призывает читателей Delfi задавать вопросы — как публично, написав комментарий к этой публикации и на страничке Delfi в Facebook, так и прислав на адрес электронной почты janis.domburs@delfi.lv.

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