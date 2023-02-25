Прыжок первоклассника из школьного туалета; уголовный процесс не возбужден, мобинг не обнаружен

Оценив случай в Рижском Французском лицее, когда 10 октября прошлого года, из окна туалета, расположенного на третьем этаже, выпрыгнул ученик первого класса, Рижское самоуправление моббинга в отношении школьника не обнаружило, сообщили порталу Delfi в муниципалитете.

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Самоуправление организовало собрание ответственных учреждений, и они оценили обстоятельства дела в соответствии со своей компетенцией, однако, как указывает Рижская дума, "актуальная информация по указанному делу отсутствует, в том числе не выявлено факта моббинга".

Педагогам и учащимся Рижского французского лицея предоставляются мероприятия поддержки для осуществления учебного процесса.

Государственная полиция сообщила порталу Delfi, что в феврале этого года Рижский участок на Тейке принял решение об отказе в возбуждении уголовного процесса, так как не установлено обстоятельств, которые могли бы стать основанием для его возбуждения.

Уже сообщалось, что первоклассник выпрыгнул из окна учебного заведения в октябре прошлого года и получил серьезные травмы.

В октябре прошлого года Латвийское телевидение сообщило, что родители учеников обратились в программу с заявлением, что дети обеспокоены, да и сами родители тоже были встревожены случившимся. Поскольку не было подробно объяснено, что именно произошло, и по каким причинам. Родители хотели получить эту информацию, в том числе, для того, чтобы обсудить случившиеся со своими детьми.

Мать некоего ученика сказала программе, что хотела бы, чтобы учительница рассказала ей о случившемся, поскольку в тот момент невозможно было убедиться, что причиной инцидента не стала травля первоклассника.