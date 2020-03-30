Психиатр: пандемия может привести к выгоранию медиков

После окончания кризиса, связанного с распространением нового коронавируса, особое внимание надо будет уделить медикам. Пережитая нагрузка может привести к выгоранию или развитию посттравматического стресса, в эфире TV3 сказал психиатр, профессор Кафедры психиатрии и наркологии Марис Таубе, передает LETA.

Таубе указал, что согласно исследованиям, существует 50% риск того, что медики после длительной работы в условиях повышенного напряжения могут столкнуться с симптомами тревожности, синдрома посттравматического стресса и выгоранием. Поэтому врачей и медперсонал надо максимально поддерживать не только сейчас, но и после окончания пандемии, указал психиатр.

Любого, кто в это время чувствует эмоциональные сложности и подавленность, Таубе призвал подходить к ситуации рационально, потреблять СМИ целенаправленно и слушать авторитетных людей и членов семьи. "К этому делу надо подходить очень рационально, с четкой надеждой и представлением, что это в первую очередь когда-нибудь кончится. То есть, у нас есть надежда", — отметил психиатр.

Как уже сообщалось, в Латвии до 14 апреля объявлена чрезвычайная ситуация. На это время запрещены любые собрания, люди обязаны физически дистанцироваться и вместе могут собираться только члены семьи и два человека одновременно.