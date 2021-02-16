Психолог с телефона доверия предотвратил самоубийство
Foto: EPA/Scanpix/LETA

По телефону доверия в Елгаве позвонил человек, который собирался покончить с собой. После разговора с психологом он передумал, а потом позвонил еще раз — поблагодарить. Об этом сообщает LETA со ссылкой на информацию Елгавского самоуправления.

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"На прошлой неделе человек, который допускал мысли о самоубийстве, позвонил психологу снова, но в этот раз — сказать "спасибо". Именно разговор с психологом помог ему переоценить многие вещи и найти силы жить дальше", — рассказала Даце Диржине, представитель Управления по социальным делам Елгавского самоуправления.

Во время чрезвычайной ситуации в Елгаве работает телефон психоэмоциональной поддержки 29 383 535. По нему можно звонить каждый день 17:00 до 22:00. С начала режима ЧС и до конца 2020 года по нему звонили 51 раз, а в этом году за неполные два месяца получено 26 звонков.

"Волнение, внутреннее беспокойство, страх и неизвестность свидетельствуют о проблемах психоэмоционального состояния, особенно во время чрезвычайной ситуации. Многие звонящие тонут в депрессии и даже громко озвучивают мысли о самоубийстве", — рассказала Даце Диржине.

Таким людям психолог уделяет особенное внимание, и иногда разговор может затянуться — человека нужно выслушать, дать ему выговориться и убедить, что из каждого тупика есть выход, и этот выход ищется в разговоре.

Часто звонят одинокие люди, которым кажется, что их всех забыли, и люди, перегруженные работой, с синдромом выгорания. С ними психолог говорит о том, как уменьшить симптомы, рассказывает о методиках дыхания для борьбы со стрессом и о психотерапевтических методах.

Некоторые люди звонят неоднократно и рассказывают об опыте работы со своими проблемами. Один из звонивших, который по совету психолога записался к психотерапевту, признался, что говорить по телефону ему понравилось больше — такая беседа не проходит с глазу на глаз, она анонимна, и говорить о своих проблемах так легче.

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