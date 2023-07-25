Психология, медицина, информатика: предпочтения студентов не меняются

Этот год не принес никаких сюрпризов - число желающих учиться и спектр самых популярных программ остались неизменными: это психология, медицина, информатика. Не изменились и первые три позиции в списке самых востребованных высших учебных заведений, пишет Diena.

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Самыми популярными остаются Латвийский университет (ЛУ) с 19 764 заявками (4694 - приоритетные) и Рижский технический университет с 12 156 (2337) заявками, за которыми с большим отрывом следует Латвийский университет биологических наук и биотехнологий с 3087 (788) заявками.

Даугавпилсский университет с 1254 (487) заявками и Банковская высшая школа с 1005 (189) заявками также входят в первую пятерку. Далее следуют Лиепайский университет и Резекненская технологическая академия - 899 (291) и 836 (278) заявок соответственно.

Самое незначительное число желающих учиться в Высшей школе менеджмента и информационных систем ISMA - 148 заявок (15 первоочередных). Явным лидером в ЛУ является информатика, за ней следует психология.

Медицина тоже не теряет своих позиций, а у приоритетных поступающих она даже находится во главе списка. Однако бюджетные места на освоение профессии медсестры до сих пор не заполнены. Это объясняется тем, что в прошлом году изменились требования к образованию в этой области - теперь оно должно быть получено на уровне профессионального бакалавра.

Управление бизнесом и юридические науки также не теряют привлекательности в глазах поступающих.

"Это стабильная пятерка на протяжении многих лет, немного меняется лишь ее структура ", - подчеркивает руководитель департамента учебного сервиса ЛУ Янис Саулитис, добавляя, что недостатка в желающих изучать биологию, биоинженерию и химию также нет.

Это доказывает, что популяризация естественных наук (STEM) в долгосрочной перспективе принесла свои плоды. С математикой и физикой дела обстоят не так хорошо, поэтому надо еще поработать над повышением их привлекательности.

То же самое можно сказать и о педагогических программах, где прорыва не произошло несмотря на реализацию ряда инициатив, направленных на повышение привлекательности профессии учителя.

Конкуренция за бюджетное место тут гораздо ниже по сравнению с психологией.

"Это тоже логично, потому что, чтобы стать учителем, нужно иметь призвание, а деньги и все остальные блага - это лишь дополнительная мотивация. Правда, для того, чтобы выпускники оставались работать в школе после вуза, как раз очень важны окружающая среда и заработная плата", - говорит Саулитис.

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На этой неделе закончился электронный прием заявок на базовые программы обучения в 11 вузах. Как и в предыдущие годы, еще предстоит дополнительный прием, который обычно увеличивает число заявок на 10-25%.