Психотерапевт: если человек верит в теории заговора, то объяснения ученых его мнение не изменят

Если человек верит в теории заговора, то объяснение научной методологии не изменит его мнение, подчеркнул доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета им. Страдиня Артур Утинанс на конференции "Почему трудно доверять мнению и решениям правительства в кризисной ситуации?".

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Он выразил мнение, что предоставление научных фактов не срабатывает, потому что ученые, по мнению конспирологов, подкуплены. Особенно в тех случаях, когда взгляды правительства и экспертов совпадают или кажутся совпадающими, подчеркнул Утинанс.

"Люди более склонны доверять представителям своей группы, потому что мы веками росли в группах, а это означает, что обычный человек не захочет верить богатому члену общества, но будет доверять своему соседу", — сказал Утинанс.

Психотерапевт выделил пять ошибок мышления сторонников теорий заговора.

Первая ошибка состоит в том, что они имеют иллюзию наличия знаний, а именно веру в то, что они хорошо разбираются в очень сложных многоуровневых причинно-следственных связях и событиях.

В качестве второй проблемы он назвал предвзятость подтверждения, когда мышление человека сосредотачивается только на фактах, подтверждающих его убеждение, игнорируя противоположные факты. Третьей ошибкой, по словам Утинанса, является то, что такой человек отрицает факты, которые говорят в пользу "подозреваемого".

Четвертая ошибка сторонников теорий заговора — это вера в то, что возможен такой хитрый и дальновидный манипулятивный план с участием представителей нескольких профессий, включая ученых, журналистов и работников министерств.

Говоря о пятой ошибке, психотерапевт указал на убежденность в том, что за каждым социально значимым событием обязательно стоит некая преднамеренная злая воля, и ничто в этом мире не происходит просто так.