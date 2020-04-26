Психотерапевт: кризис сильнее всего скажется на подростках

В подростковом возрасте для нормального развития очень важно общение со сверстниками, которое сейчас запрещено, рассказал в эфире передачи 4.studija Латвийского телевидения Руководитель центра ресурсов для подростков Нил Сакс Константинов. В долгосрочной перспективе это может привести к тому, что подростки могут стать одной из более затронутых кризисной ситуацией групп.

С удаленным обучением хорошо справляются те, кто учился хорошо, а у тех, у кого были сложности, их стало еще больше. По словам Константинова, подросткам недостает мотивации.

На первой неделе больше тревожились родители, в то время как подростки наслаждались ситуацией. Теперь все меняется, а подростки испытывают стресс и тревогу. Их умы занимают выпускной и экзамены. К экзаменам все равно нужно готовиться, а выпускного не будет, и это потеря, считает Констинтинов, очень существенна, потому что выпускной — это нечто из сферы культуры.

Вызывает опасения эксперта и то, что подростки лишены возможности общаться друг с другом, а значит, могут не освоить нужные социальные навыки.

"Новейшие исследования показывают, что дигитальный опыт недостаточно развивает необходимые социальные навыки", — подчеркивает Константинов.