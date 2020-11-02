PTAC: 83% рижских счетчиков воды неточны, две трети из них завышают расход

Уже не первый год жителям Латвии приходится платить не только за израсходованную ими самими воду, но и за ту, которая пропала непонятно куда — общий счетчик дома показывает больший расход, чем у всех квартир получается в сумме. Обслуживающие дом компании винят в этом недобросовестных потребителей, из-за которых приходится страдать соседям. Однако Центр защиты прав потребителей (PTAC) выяснил, что многие счетчики Rīgas ūdens работают неправильно, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предприятие Rīgas ūdens получило штраф, его обязали заменить неисправные счетчики.

Директор PTAC Байба Витолиня рассказала, что жалобы на подозрительные расходы воды приходят уже несколько лет. Были проверены счетчики в 28 домах, в 23 из них счетчики оказались неточными. В итоге было констатировано, что 83% рижских счетчиков показывают неправильные данные. Если напор воды меньше, то счетчик показывает расход меньше существующего, если напор большой — больше существующего. Две трети счетчиков завышали количество потребляемой воды.

При проверке также оказалось, что счетчики очень грязные изнутри — вода не фильтруется. Можно бы было поставить фильтры, как рекомендуют производители счетчиков, однако это слишком дорого, и Rīgas ūdens этого не делает.

Предприятию было поручено решить проблему, на него был наложен штраф 1500 евро.

Само предприятие Rīgas ūdens тоже проверяет свои счетчики, в 2017–2019 годах треть из них была признана неисправными.