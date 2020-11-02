PTAC: 83% рижских счетчиков воды неточны, две трети из них завышают расход
Foto: LETA

Уже не первый год жителям Латвии приходится платить не только за израсходованную ими самими воду, но и за ту, которая пропала непонятно куда — общий счетчик дома показывает больший расход, чем у всех квартир получается в сумме. Обслуживающие дом компании винят в этом недобросовестных потребителей, из-за которых приходится страдать соседям. Однако Центр защиты прав потребителей (PTAC) выяснил, что многие счетчики Rīgas ūdens работают неправильно, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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Предприятие Rīgas ūdens получило штраф, его обязали заменить неисправные счетчики.

Директор PTAC Байба Витолиня рассказала, что жалобы на подозрительные расходы воды приходят уже несколько лет. Были проверены счетчики в 28 домах, в 23 из них счетчики оказались неточными. В итоге было констатировано, что 83% рижских счетчиков показывают неправильные данные. Если напор воды меньше, то счетчик показывает расход меньше существующего, если напор большой — больше существующего. Две трети счетчиков завышали количество потребляемой воды.

При проверке также оказалось, что счетчики очень грязные изнутри — вода не фильтруется. Можно бы было поставить фильтры, как рекомендуют производители счетчиков, однако это слишком дорого, и Rīgas ūdens этого не делает.

Предприятию было поручено решить проблему, на него был наложен штраф 1500 евро.

Само предприятие Rīgas ūdens тоже проверяет свои счетчики, в 2017–2019 годах треть из них была признана неисправными.

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