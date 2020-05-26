PTAC: деньги можно вернуть только за отмененные мероприятия

В условиях чрезвычайной ситуации многие спортивные и развлекательные мероприятия не состоялись в срок. Однако, получить обратно деньги можно не всегда.

По словам представителя Центра защиты прав потребителей (PTAC) Саниты Гертмане, получить обратно деньги можно только в том случае, если мероприятие было отменено или если в течение шести месяцев после окончания чрезвычайной ситуации организатор не предложил посетить то же самое или другое, равноценное мероприятие.

"Если мероприятие переносится, то предполагается, что клиент посетит его. Однако, в этом случае возникает вопрос, будет ли мероприятие точно таким же, как было заявлено и сможет ли человек посетить его. Если, например, клиент приобрел авторизированный билет, было бы хорошо, чтобы организатор предусмотрел возможность передать его другим", — говорит Гертмане.

Сегодня большинство мероприятий переносятся. Теоретически в условиях чрезвычайной ситуации организатор может предложить равноценное мероприятие, однако, учитывая ограничения на собрания, осуществить это практически невозможно.

В апреле в PTAC обратились клиенты с жалобами на услуги в сфере развлечений, спорта и отдыха. В целом было предоставлено 85 консультаций, что на 88,9% больше, чем в апреле прошлого года.

"Люди также спрашивают о подарочных картах, спортивных клубах и схожих услугах. Одна из проблем, с которых сталкиваются люди — мероприятие перенесено, отменено или о нем нет никаких новостей, поэтому многие хотят вернуть обратно свои деньги", — говорит представитель PTAC.

Как сообщалось, чрезвычайная ситуация в Латвии продлена до 9 июня.