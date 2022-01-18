PTAC оштрафовал домуправляющего за нарушения при выставлении счетов

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал на 5000 евро занимающееся управлением и обслуживанием объектов недвижимости предприятие SIA Civinity Solutions. Компанию уличили в нечестной коммерческой практике, связанной с выставлением счетов за коммунальные услуги, сообщила представитель PTAC Санита Гертмане.

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Решение о штрафе принято 4 января. Нарушения связаны с появившейся в коммунальных счетах новой позицией - плата за подготовку и выставление счета. В случае если владельцы квартиры не платили, Civinity Solutions присылал им оповещения с угрозами.

Оценив материалы дела, PTAC пришел к выводу, что у управляющего, который действует на основании данных ему полномочий, возникли дополнительные расходы и владельцы квартир обязаны их оплатить, однако если между сторонами возникли разногласия относительно обоснованности дополнительной платы или ее размера, то вопрос нужно решать в суде. Недопустимо внесудебное взыскание долга, угрозы включить жильцов в базы данных должников, отключить коммунальные услуги, а также применять штрафные проценты за неуплату.

В ходе рассмотрения дела PTAC пришел к выводу, что предприятие разослала владельцам квартир оповещения, призывая решить, каким образом будут осуществляться платежи за коммунальные услуги. Civinity Solutions указал, что до того момента, пока не будет принято решение о выполнении прямых расчетов с поставщиками услуг, управляющий обеспечит выполнение своих функций и выставление счетов, ежемесячно взимая 4,09 евро (включая НДС) за выписку счета. Начиная с марта 2020 году предприятие начало запрашивать данную сумму, включив новую позицию в общий счет за коммунальные услуги. Если человек отказывался платить, в следующий счет были включены штрафные проценты. Помимо этого предприятие рассылало жильцам оповещения, напоминания, досудебные напоминания и предупреждения о том, что в случае неуплаты, потребитель будет обязан оплатить судебные издержки, которые возникнут в ходе судебного разбирательства. Если даже за все коммунальные услуги клиент рассчитался и не платил только за выставление счета, предприятие грозилось отключить электричество и отопление.

PTAC также констатировал, что в первом оповещении о прямых платежах содержалась вводящая в заблуждение информация о расходах, которые возникнут, если жильцы выберут прямые расчеты с поставщиками услуг.

Так как потребители из полученных счетов могли заключить, что включенная дополнительная позиция "плата за выставление коммунальных счетов" должна оплачиваться в соответствии с уже заключенным договором, PTAC обязал Civinity Solutions дополнительно информировать жильцов об обоснованности данной позиции и отделить ее от других позиций в счете. PTAC обязал предприятие прекратить рассылать информацию, которая вводит потребителей в заблуждение о том, что платить нужно на основании уже заключенного договора об управлении.

Кроме того, предприятию запрещено давать жильцам несоразмерно маленький срок для уплаты долга, вводить в заблуждение относительно грозящих судебных издержек, а также указывать, что в случае неуплаты будут насчитаны штрафные проценты и их взыскание будет передано соответствующим органам, а также о том, что информация будет включена в базы данных должников.

Также если спор касается только неуплаченной позиции о выписке счета, то Civinity Solutions не имеет права угрожать отключением электричества и отопления.

В то же время PTAC указал: владельцы квартир должны учитывать, что у управляющего могут возникнуть дополнительные расходы в процессе управления и призвал стороны договориться о дальнейшем решении вопроса относительно прямых платежей за коммунальные услуги.