PTAC предупреждает о небезопасном магнитном конструкторе

Из продажи отозван магнитный конструктор WITKA Magnetic производства компании Teravis. Он не соответствует стандартам качества и безопасности, сообщает Центр защиты прав потребителей.
Индекс магнитного потока во встроенных магнитах превышает норму, магнитные элементы не соответствуют стандарту по двум параметрам. Протестированный образец не соответствует правилам Кабинета министров о безопасности игрушек. Более подробную техническую характеристику конструктора можно почитать здесь.
Компания Teravis призывает купивших игрушку связаться с ней по номеру 28775500 или по почте info@teravis.lv. Деньги будут возвращены при обращении в магазин, где был куплен конструктор.