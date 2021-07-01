PTAC предупреждает о небезопасном магнитном конструкторе
Foto: PTAC

Из продажи отозван магнитный конструктор WITKA Magnetic производства компании Teravis. Он не соответствует стандартам качества и безопасности, сообщает Центр защиты прав потребителей.

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Индекс магнитного потока во встроенных магнитах превышает норму, магнитные элементы не соответствуют стандарту по двум параметрам. Протестированный образец не соответствует правилам Кабинета министров о безопасности игрушек. Более подробную техническую характеристику конструктора можно почитать здесь.

Компания Teravis призывает купивших игрушку связаться с ней по номеру 28775500 или по почте info@teravis.lv. Деньги будут возвращены при обращении в магазин, где был куплен конструктор.

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